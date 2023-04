Mit Bauangelegenheiten beschäftigte sich der Gemeinderat Lottstetten. Aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates wurde zu Beginn der jüngsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Bauverpflichtung im Gewerbegebiet „Hinter der Kapelle“, anders als im privaten Bereich, auf vier Jahre ausgeweitet wurde. Die Gemeinde lässt somit den dortigen Gewerbetreibenden mehr Zeit, ihre jeweiligen Bauvorhaben umzusetzen.

Auch beim Kindergarten, der Grundschule und der Mensa in Lottstetten bleibt die Klimaveränderung nicht unbemerkt. Vor Jahren wurde bereits eine Fensterfront mit Beschattungsanlagen versehen. In der jüngsten Sitzung wurde über die Beschattung einer weiteren Gebäudeseite beraten. Hier soll, entsprechend der bereits vorhandenen Beschattungsanlage, eine Ergänzung erfolgen.

Kindergarten „Hand in Hand“ und Mensa (Bildmitte) ist eine weitere Beschattung nötig und diese wurde einstimmig genehmigt. | Bild: Rotraud Opfermann

Der Mensa und Treppenbereich sowie das Glasdach der Mensa bedarf einer Beschattung. Hier wurde auf die Möglichkeit einer Aluminiumausführung hingewiesen. Die Umsetzung an den Fenstern wurde schließlich entsprechend der vorhandenen Anlage mit textilem Grundmaterial einstimmig verabschiedet. Das Angebot der Firma Ricken aus Jestetten lag unterhalb des im Haushalt veranschlagten Betrags.

Aus der Verwaltung wurde zudem mit Freude mitgeteilt, dass eine Erzieherstelle mit einer 100-Prozent-Kraft besetzt werden konnte. Christina Skritzovali hat ihre Ausbildung in Griechenland abgeschlossen und absolviert gerade im Kindergarten „Hand in Hand“ ihre neunmonatige Anerkennungszeit, die durch 240 Stunden in der Grundschule ergänzt werden muss.