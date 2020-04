von sk

Seit 30. März 2020 die SBB die deutschen Haltestellen Lottstetten, Jestetten, Konstanz und Waldshut wegen des Coronavirus nicht mehr an. Die Gesellschaft zur Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit (GFGZ) fordert die umgehende Wiederinbetriebnahme dieser Haltestellen. Der Zugstopp beeinflusse weder die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland noch in der Schweiz. Sie diskriminiere jedoch all jene Arbeitnehmer, die über kein Auto verfügen und schränke die Bewegungsfreiheit „in unverhältnismäßiger Weise“ ein.

„Es bedeutet, dass ein Arztbesuch oder der Besuch bei Bank oder der Apotheke im benachbarten Jestetten nur noch mit nachbarschaftlicher Hilfe möglich ist. Eine solche Einschränkung ist sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz willkürlich und unverhältnismäßig“, sagt die Direktorin der GFGZ, Indra Das Schmid, aus Jestetten.

Die GFGZ unterstütze die Maßnahmen der beiden Staaten zur Eindämmung des Coronavirus ausdrücklich. Es gilt, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen, schlägt die GFGZ vor, dass die Züge der S9 zwischen Rafz und Neuhausen am Rheinfall während der Hauptverkehrszeiten (zwischen 6 und 9 Uhr und 16.30 bis 19.30 Uhr) an den Bahnhöfen Jestetten und Lottstetten halten sowie die Strecke zwischen Koblenz und Waldshut bedienen.