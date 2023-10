Jestetten – Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung der Gemeinde Jestetten standen auch einige Bauanträge auf der Tagesordnung. Der in der letzten Sitzung zurückgestellte Antrag auf Befreiung der Vorgaben des Bebauungsplanes bei der Errichtung von Werbeanlagen im Zufahrtsbereich und an den Fassaden des Fachmarktes für Tierbedarf und des Lebensmittelmarktes wurde erneut behandelt.

Beim Tierbedarfsfachmarkt handelt es um die Anbringung zweier Werbeanlagen an der Süd- und der Westfassade des Gebäudes mit einer Größe von je 3,62 Quadratmeter und um eine Fensterbeklebung. Die Folie am Fenster wird nicht als Werbeanlage, sondern als Fassadengestaltung betrachtet. Diese Werbeanlagen entsprechen den Vorgaben des Bebauungsplanes, so dass das baurechtliche Einvernehmen erteilt werden konnte.

Die Werbeanlagen beim Lebensmittelmarkt sehen teilweise anders aus. Hier handelt es sich zum einen um eine freistehende Werbeanlage im Einfahrtsbereich, mit der Größe von 12,68 qm. Die Höhe, die Breite sowie die gesamte Fläche der Werbepylone liegen im Bereich der Vorgaben des Bebauungsplans und können somit wie geplant erstellt werden. An der Nord-. Ost- und Südseite der Fassade soll jeweils ein Lidl-Logo angebracht werden. Die Größe ist mit 1,95 auf 1,95 Meter geplant. Auch diese Werbeanlagen entsprechen den Vorgaben des Bebauungsplans, in dem es heißt: „Drei Anlagen mit einer maximalen Größe von vier Quadratmetern sind zulässig.“ Zwei weitere Werbeanlagen entsprechen nicht den Vorgaben des Bebauungsplanes. Diese wurden einzeln zur Abstimmung gestellt: Der Investor beabsichtigt die Anbringung von zwei Billboards (Plakatflächen) an der Südfassade des Gebäudes mit einer Größe von 3,46 auf 2,48 Metern, somit einer Fläche von 8,52 Quadratmetern, geplant. Die Billboards sollen im unteren Bereich der Fassade angebracht werden und haben nach Aussage des Investors keine Magnetwirkung. Sie werden beleuchtet sein, jedoch nicht mit andauernd wechselnden Bildern. Es handelt sich nicht um Plakatwände und auch nicht um Bildschirme. Lediglich in längeren Abständen werden diese Boards anders beklebt werden, die Leuchtdauer ist auf jeweils 22 Uhr festgelegt. Diese Werbeanlage ist gemäß Bebauungsplan nicht zulässig. In den Skizzen der dem Gemeinderat vorgestellten Fassadenplanung und den Planunterlagen, aus einem frühen Planungsstadium sind diese beiden Billboards ersichtlich und dort auch dargestellt.

Als weitere Befreiung wurde im Bauantrag eine Non-Food-Vitrine für den Eingangsbereich des Marktes beantragt, welche bisher nie Thema war. Diese entspricht aufgrund der Vorgaben zur Anzahl der Werbeanlagen auch nicht dem Bebauungsplan, was ebenfalls eine Befreiung nötig macht.

Diese Vitrine wird laut Antragsteller so ausgelegt sein, dass den Kunden lediglich aus kurzer Distanz die ausgehängten Prospekte der aktuellen und künftigen Angebote nähergebracht wird. Die Vitrine sei von der Schaffhauser Straße aus nicht zu sehen, da sie keine Strahlkraft haben werde. Weiter erklärte der Bauherr, dass sich diese Werbevitrine nahtlos in die Gesamtoptik des Markes einfüge. Nach Rücksprache der Gemeinde mit dem Baurechtsamt und auch des Planungsbüros, das die Gemeinde bei der Erstellung des Bebauungsplanes begleitet hat, seien sowohl die Billboards als auch die Non–Food–Vitrine nicht städtebaulich relevant und somit vertretbar.

Geteilte Meinungen

Der Gemeinderat diskutierte kontrovers über die Werbeanlagen und das Für und Wider. Bürgermeister Dominic Böhler gab zu bedenken, dass, sollte die Gemeinde vollumfänglich dagegen sein, das Baurechtsamt unter gewissen Rahmenbedingungen dennoch eine Befreiung erteilen könne. Um als Gemeinde größtmöglichen Einfluss haben zu können, könnte eine Zustimmung unter Auflagen erteilt werden. Somit könnte etwa Fremdwerbung ausgeschlossen werden, so Böhler. Gemeinderat Ziegler äußerte seinen Unmut darüber, dass der Bauherr sehr lange daran arbeitet und ihm jetzt auf einmal einfalle, er habe etwas vergessen. Dies stieß auch anderen Räten sauer auf.

Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf Befreiung für die Billboards mit zehn Ja– und acht Gegenstimmen zu. Bezüglich der Non-Food-Vitrine erteilte der Gemeinderat mit zwölf Ja–Stimmen und sechs Nein–Stimmen seine Genehmigung zur Befreiung.