Badefreunde, Jäger, Landwirte, Wanderer, eben alle, die sich gerne in der Natur bewegen, sind im Jestetter Wald unterwegs. Manche kommen mit dem Auto und parken entlang des Wirtschaftswegs beim Waldfestplatz und Zugangs zum so genannten vierten Bad am Rhein bei Altenburg. Da wird‘s schon mal eng, wie Bürgermeisterin Ira Sattler in der jüngsten Gemeinderatssitzung schilderte.

Den Vorschlag der Forstverwaltung, dort zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen, stellte das Gremium dennoch erst einmal zurück. Die Räte wollen sich die Lage vor Ort anschauen, bevor sie entscheiden, was getan werden soll.

Der Wille des Gemeinderats: Man darf dort parken

Auslöser der Diskussion waren Halteverbotsschilder. Von der Verwaltung seien sie nicht veranlasst worden, bekräftigte Sattler, und machte klar: „Schilder dürfen nur mit Genehmigung der Straßenverkehrsbehörde aufgestellt werden.“ Es sei indes zu Unstimmigkeiten zwischen Gemeinderat und Forst gekommen, ob es sich um einen Wald- oder Wirtschaftsweg handele. Sattler: „Es ist ein öffentlicher Wirtschaftsweg.“ Somit dürfe dort geparkt werden, und es sei der Wille des Gemeinderats, dass geparkt werden darf.

Forstverwaltung schlägt Stellflächen vor

Die Forstverwaltung habe vorgeschlagen, zusätzliche Parkmöglichkeiten im Bereich des Zugangs zum vierten Bad mit einer Fläche entlang des Ackers für 19 „reguläre Stellplätze“ zu schaffen. Die Kosten bezifferte Sattler mit 3000 bis 4000 Euro plus Waldarbeitereinsatz.

„Wir reden über ein Problem, das keins ist“, befand CDU-Gemeinderat Lothar Altenburger. Er schlug den Vor-Ort-Termin vor. Sattler bestätigte, dass sich bisher kein Landwirt oder Jäger bei der Verwaltung beschwert habe. Und sie machte die Haltung des Gremiums noch einmal deutlich: „Wir wollen, dass man bis zum Grillplatz fahren kann.“