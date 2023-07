Die Gestaltung des Multifunktionsplatzes in der Schitterlestraße geht in die nächste Runde, hierzu war in der letzten Gemeinderatssitzung die Abstimmung über die Vergabe der Arbeiten auf der Tagesordnung.

Es wurden vier Firmen angefragt ein Angebot abzugeben. Drei Angebote kamen zurück. Die Arbeiten an die Firma Soccer Ground, die das günstigste Angebot abgegeben haben zu vergeben, wurde von den Gemeinderäten einstimmig beschlossen. Der Multifunktionsplatz wird für knapp 73.154 Euro als Fußball und Basketballplatz ausgeführt. Der Platz wird mit einem Zaun, einem Netz ausgestattet sein, damit sicher für die Spieler und die Umgebung gespielt und trainiert werden kann.

Vor einiger Zeit wurde die Örtlichkeit für die Flüchtlingsunterkunft beschlossen. Sie wird außerorts in Richtung Balm aus Wohncontainern aufgebaut sein, teilweise ist dies schon zu sehen.

Straße heißt nun „Hinter der Linde“

Damit die Flüchtlinge auch eine richtige Adresse angeben können, für den Empfang von Post und anderem, benötigt die Zufahrtsstraße nun einen Namen. In der Regel greift die Gemeinde Lottstetten auf die Gewandnamen zurück, in diesem Fall sahen die Gemeinderäte mit dem Gewandnamen „Hundsäcker“ ein Problem und berieten über einen ansprechenden Namen. Vorschläge wie „An den Äckern“, „Hinter der Linde“, „Bei der Linde“ waren die Vorschläge, die aus dem Gremium kamen.

Der Vorschlag von Hauke Schneider „Hinter der Linde“ kam bei den Gemeinderäten so gut an, dass dieser Name einstimmig beschlossen wurde. Die Containeranlage wird noch mit Sitzbänken und Fahrradständern ergänzt werden.

Bezüglich des kommunalen Beteiligungsprogramm „ED vernetzt“ beriet der Gemeinderat Lottstetten in der letzten Gemeinderatssitzung, über eine Verlängerung der Beteiligung. Die Beteiligung war bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Die Beteiligungssumme wird mit drei bis vier Prozent verzinst, was die Gemeinde als akzeptabel ansieht. Bürgermeister Andreas Morasch sieht eine weitere Beteiligung für fünf weitere Jahre durchaus Sinn. Es finden Innovationsveranstaltungen und Fachvorträge statt, die für das Verständnis und zukünftige Planungen durch aus wichtig sind. Auch das EVKR arbeitet mit ED vernetzt zusammen.