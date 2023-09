Der Gemeinderat Jestetten hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Antrag auf Nutzungsänderung in der Bahnhofstraße genehmigt. Der Bauherr plant, einen Schuppen als Lager-, Abstell- und Ausstellungsplatz zu nutzen. Zu bedenken gaben die Gemeinderäte, dass die Statik momentan die Nutzung des Schuppens untersagt. Die Genehmigung ist daran geknüpft, dass die Grunddienstbarkeit des Nachbargrundstücks nicht angetastet wird, weiterhin aufrechterhalten und nicht gestört wird.

Der Antrag zur Umnutzung einer Werkstatt für Autoelektrik als Paket- und Handyreparaturshop in der Hohenkrähenstraße führte zu Diskussionen. Laut Bebauungsplan ist es dort verboten, ortskernrelevante Sortimente zu verkaufen. Dieses Sortiment gibt es in Jestetten sonst nicht. Durch den Verkauf von Zubehör, ausschließlich in Verbindung mit der Handyreparaturwerkstatt, genehmigte der Gemeinderat die Umnutzung dennoch einstimmig. Die Prämisse ist, nur für Reparaturen nötiges Material zu verkaufen.

Der Antrag zum Bau einer E-Motorrad-Motocross-Strecke wurde vertagt, weil den Gemeinderäten keine ausreichenden Informationen zu erwarteten Lärmemissionen angegeben wurden. Es sollen auch eine Zuschauertribüne und Rettungswege errichtet werden. Zur Altenburger Straße hin darf laut Bebauungsplan eine Nutzung das Wohnen nicht wesentlich stören.

Da die Lautstärke der Motocross-Strecke für E-Motorräder nicht vorliegt, wurde dem Bauherrn vorerst das baurechtliche Einvernehmen versagt. Grundsätzlich sind sich die Gemeinderäte einig, dass solch ein Angebot für Jestetten interessant sein könnte, da es dieses in der näheren Umgebung noch nicht gibt, aber grundsätzlich ist die Frequenz der Nutzung ausschlaggebend für die Lärmemission. Der Gemeinderat wird sich in einer der nächsten Sitzungen erneut mit diesem Thema auseinandersetzten.