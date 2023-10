Die Gemeindehalle in Jestetten hat dringenden Bedarf: Bei einer Brandverhütungsschau sind etliche Mängel zum Vorschein gekommen. Aus diesem Grund skizzierte Holger Jörns aus dem Bauamt gegenüber dem Gemeinderat in dessen Sitzung notwendige Maßnahmen.

Nutzung des Gymnastikraums eingeschränkt

Aufgrund des mangelhaften Brandschutzes ist die Nutzung des Gymnastiksaals seit geraumer Zeit auf 15 Personen beschränkt. Im Bereich des Foyers und der Empore wurden die technischen Vorgaben bei den letzten Baumaßnahmen bereits umgesetzt. Die Notausgänge auf der Seite des Kochparkplatzes sind ebenfalls in Ordnung, doch der Fluchtweg zum Schulhof hin ist an die aktuellen rechtlichen Vorgaben anzupassen. Hierzu müssen diverse Türen ersetzt werden. Die Kosten für den Austausch der Türen belaufen sich allein auf rund 28.000 Euro.

Brandschutz ist sanierungsbedürftig

Die Türen im Bereich der Bühne und unter der Bühne entsprechen auch nicht den Vorschriften zur Brandverhütung. Diese schließen teilweise nicht komplett, was ein Durchdringen von Rauch in die Halle möglich macht. Ein Raum, links neben der Bühne, der den wenigsten Nutzern bekannt ist und nicht genutzt werden kann, ist ebenfalls nicht zur Halle hin ausreichend abgedichtet. Er muss aus technischen Gründen offen gehalten werden.

Um den Raum dicht zu bekommen, sind weitere 4000 Euro notwendig. Weiter muss ein Brandschutzplan sowie ein Flucht- und Rettungswegeplan erstellt werden. Diesen hat die Gemeinde bereits in Auftrag gegeben, die Kosten hierfür schlagen mit rund 5000 Euro zu Buche. Das Landratsamt muss diesen Plan am Ende abnehmen. Dessen Erarbeitung ist zeitaufwendig, wie aus der Gemeinderatssitzung zu hören war, und wird daher erst im Jahr 2024 abgeschlossen.

Ein Flucht- und Rettungswegeplan wird ausgehängt, damit die Nutzer der Halle wissen, wo sich im Ernstfall der kürzeste Weg zu einem Notausgang befindet. Ein Feuerwehrplan unterstützt die Einsatzkräfte und gibt ihnen einen Überblick über das Gebäude. Die örtliche Feuerwehr kennt die Halle und ihre Räume zwar, fremde Wehren allerdings nicht. Sie müssen sich, wenn sie im Ernstfall hinzugerufen werden, orientieren können.

Neuer Bestuhlungsplan nötig

Zudem ist es durch den Umbau des Foyers und der Empore notwendig, den Bestuhlungsplan anzupassen. Er muss bei Veranstaltungen entsprechend ausgehängt werden, diese Pflicht liegt in der Hand des Hausmeisters. Da die Empore durch den Umbau etwas kleiner geworden ist, muss die Gemeinde vier neue, gegenüber den Standardtischen kleinere Modelle anschaffen.

Das Foyer der Gemeindehalle: Sein Umbau macht einen neuen Bestuhlungsplan notwendig. | Bild: Rotraud Opfermann

Der Brandschutzplan regelt alles, was das Betreiben eines öffentlichen Gebäudes benötigt und was durch den Eigentümer einzuhalten ist. Um den Gymnastiksaal wieder mit einer größeren Zahl an Personen nutzen zu können, braucht es einen zweiten Rettungsweg. Architekt Jürgen Oswald, Gemeinderat von Jestetten, hat eine Möglichkeit aufgezeigt. Hierfür könnte ein Fenster durch eine Tür ersetzt und außen eine Plattform aus Stahlgitterrost angebracht werden, die über eine Treppe zur Altenburger Straße führt. Das Ende der Treppe würde mit einer Tür mit Not- und Gefahrenfunktion versehen, was ein Hinausgehen stets gewährleistet, ein Eintreten aber unmöglich macht.

Diese Variante wird voraussichtlich 83.000 Euro kosten. Diese Summe kommt dadurch zusammen, weil Statik-Berechnungen notwendig sind, die von unabhängiger Seite geprüft werden müssen. Da der Gymnastiksaal von vielen Vereinen genutzt wird und auch für Feiern zur Verfügung stehen soll, erachten Räte die hohe Investition als sinnvoll. Die Umsetzung soll im Jahr 2024 erfolgen und die Investitionssumme wird in den Haushalt mit aufgenommen. Ohne diesen Aufwand wäre es langfristig nicht mehr möglich, den Raum mit mehr als 15 Personen gleichzeitig zu nutzen. Generell wichtig ist: Ohne Aktualisierung der Brandschutzauflagen erlischt der Versicherungsschutz. Daher stellen die Maßnahmen keinen Luxus dar, sondern sind ein Muss. Gemeinderat Peter Haußmann merkte an, dass so ein Anbau möglicherweise bei Veranstaltungen als „Raucherplatz“ zweckentfremdet werden könnte.

Der Gemeinderat Jestettens beschloss am Ende einstimmig die Maßnahmen. Ziel ist es, kurzfristig den notwendigen Bauantrag einzureichen, damit Bauarbeiten im Frühjahr des kommenden Jahres beginnen können. Bürgermeister Dominic Böhler sagte, dass der Raum von zahlreichen Vereinen für Weihnachtsfeiern genutzt wird. In diesem Jahr ist dies aber nicht möglich, weshalb sie auf andere Räume der Gemeinde ausweichen müssen.

Auch Bahnhof Thema

Für die bei der letzten Gemeinderatssitzung beschlossenen Umbaumaßnahmen am Bahnhofsgebäude wurde mit dem Architekturbüro Oswald ein neuer Architektenvertrag geschlossen. Der Gemeinderat hatte sich einstimmig dafür ausgesprochen. Da sich der Leistungsumfang aufgrund der Umplanung deutlich reduziert hat, wurde die bisherige Planung komplett stillgelegt und das Vorhaben neu aufgesetzt. Jürgen Oswald stimmte wegen Befangenheit nicht mit ab. Ein neuer Bauantrag wurde bereits eingereicht, ein Zuschussantrag gestellt.

Das Bahnhofsgebäude soll umgebaut werden. Doch es gab Änderungen in der Planung. | Bild: Rotraud Opfermann