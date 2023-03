Nach Rücksprache mit dem Landratsamt wurde der Haushaltsplan 2023 aufgehoben und in der jüngsten Gemeinderatssitzung neu aufgestellt. Der geplante Geschoss-Wohnungsbau wurde aus dem Haushaltsplan der Gemeinde Lottstetten herausgenommen. „Das bedeutet aber nicht, dass wir von unserer Planung Abstand genommen hätten, sondern im Gegenteil, wir arbeiten mit Hochdruck an der Sache“, betonte Bürgermeister Andreas Morasch in der Sitzung.

Allerdings sei aus technischen und formalen Gründen die Neuaufstellung des Haushaltsplans notwendig geworden. An den Zahlen des Haushalts ändert sich jedoch nichts gravierendes. „Doch wir nutzen die Möglichkeit, wenn wir schon den Haushalt formal neu aufstellen müssen, einige kleine Korrekturen vorzunehmen, die im Herbst noch nicht absehbar waren“, erklärte Rechnungsamtsleiterin Siri Griesser. So wurden für den Umbau des Archivs im Erdgeschoss des Rathauses 20.000 Euro veranschlagt und für die defekte Heizungsanlage 12.000 Euro. Und für die neue Homepage der Schule wurden 5000 Euro bereitgestellt.

Außerdem gab Bürgermeister Morasch in der Sitzung bekannt, dass die neuen Büromöbel endlich geliefert und montiert seien. Die alten Rathausmöbel stammten aus dem Baujahr des Gebäudes und waren mit ihren 37 Jahren nicht nur verschlissen, sondern in keiner Weise mit der Bürowelt des Jahres 2023 kompatibel. Seinerzeit war die Schreibmaschine das modernste Arbeitsgerät. Demnach verfügten die Schreibtische über entsprechende, abgesenkte Tische.

Die neuen Möbel sind nicht nur höhenverstellbar, was ein ergonomischeres Arbeiten ermöglicht, es wurden auch zusätzlich drei Arbeitsplätze geschaffen.