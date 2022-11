von Ralf Göhrig

Der Gemeinderat hatte sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Erhöhung von Gebühren und der Vergnügungssteuer zu befassen.

So stand die Hundesteuer auf der Tagesordnung. Die aktuellen Steuersätze gelten seit dem 1. Januar 2002, also bereits seit 20 Jahren. „Mit 60 Euro für den Ersthund sind wir die mit Abstand günstigste Gemeinde im Landkreis“, stellte Bürgermeister Andreas Morasch fest. Für jeden weiteren Hund zahlen Hundebesitzer in Lottstetten das doppelte des Ersthundes, Kampfhunde schlagen mit 600 Euro zu Buche, was dazu führt, dass es in Lottstetten offensichtlich keine entsprechenden Rassen gibt oder, was eher wahrscheinlich ist, diese nicht gemeldet werden.

„In Lottstetten gibt es offiziell auch lediglich 14 Zweithunde und das kann eigentlich nicht sein“, befand der Bürgermeister. Daher forderte er die Verwaltung auf, zukünftig genauer hinzuschauen. Gerade in Zeiten der Pandemie sei die tatsächliche Zahl der Hunde in Lottstetten geradezu explodiert, was sich jedoch nicht bei den Anmeldungen niedergeschlagen habe.

Der Gemeinderat sah auch, dass eine Erhöhung der Hundesteuer dringend geboten sei, allerdings soll diese schrittweise erfolgen. Ganz knapp, mit einer Stimme Mehrheit wurde beschlossen, die Hundesteuer ab dem 1. Januar 2023 um 15 Euro auf 75 Euro und zwei Jahre später, am 1. Januar 2025 abermals um 15 Euro auf dann 90 Euro zu erhöhen. Die anderen Räte wollten eine stärkere Erhöhung der Hundesteuer. „Damit liegen wir noch immer unter den Sätzen von Jestetten“, bemerkte Andreas Morasch.

Vergnügungssteuer steigt auf 22 Prozent

Auch die Vergnügungssteuer wurde angepasst. Bislang liegt diese bei 18 Prozent im Spielhallenbereich und bei zwölf Prozent bei den Spielgeräten in Gaststätten. Der Gemeinderat erhöhte diese Sätze ohne große Diskussionen auf 22 Prozent beziehungsweise 15 Prozent für das Jahr 2023. Ab dem Jahr 2024 ist die Vergnügungssteuer neu geregelt, was zu enormen Einbußen führen wird. Im Augenblick spült das Glücksspiel mehr als eine Million Euro in die klammen Kassen der Gemeinde.

Außerdem passte der Gemeinderat die Benutzungsgebühren für die kommunalen Kindergärten an. Der Gemeindetag empfahl eine Anhebung um 6,8 Prozent, diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat. „Damit liegt die Kostendeckung im Bereich des Kindergarten bei 13 Prozent“, bemerkte Bürgermeister Morasch. „Demnach werden 87 Prozent der Kosten von der Gemeinde getragen.“