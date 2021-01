Gemeinderat und Verwaltung wollen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn sie einen Neubau für fast zwei Millionen Euro in Auftrag geben. Der Polizeiposten soll Jestetten erhalten bleiben und ein neues Domizil beziehen. Fünf neue Wohnungen mit günstigen Mieten sollen im selben Gebäude an der Hombergstraße, Ecke Bivangweg, entstehen. Der Hohentengener Architekt Peter Schanz erntete im Gemeinderat Applaus für den vorgestellten Planentwurf.

Räume in Klettgauer Straße werden zu eng

Der Polizeiposten für drei Beamte in der Klettgauer Straße ist mittlerweile zu eng geworden. Das Land Baden-Württemberg hatte vergeblich nach größeren Räumen in Jestetten gesucht. Findet es keine neue Bleibe, gibt es in Jestetten keinen Polizeiposten mehr, so die Ausgangslage.

Wohnungen für Familien und junge Ehepaare

Bürgermeisterin und Gemeinderat waren sich einig: Der Polizeiposten soll in Jestetten bleiben. Blieb also nur noch die Möglichkeit, ein neues Gebäude zu bauen. Gleichzeitig sollte bezahlbarer Wohnraum, vor allem für Familien oder junge Ehepaare, die eine Familie gründen wollen, entstehen.

Es bot sich an, beides in einem Objekt zu verwirklichen. Das Grundstück an der Hombergstraße in der Nähe des Pflegeheims scheint nahezu prädestiniert für das Projekt. Schanz: „Die Lage ist ideal, sie ist zentrumsnah, man ist schnell auf der Bundesstraße.“ Zunächst sei allerdings nicht klar gewesen, ob das Gebäude auf das Grundstück passe. Der geplante Bau füllt die Fläche nahezu komplett aus.

Polizei braucht 190 Quadratmeter Nutzfläche

Das Land hatte einen Bedarf für den Polizeiposten von 190 Quadratmetern Nutzfläche mit einer Garage für zwei Einsatzfahrzeuge angemeldet. Die Räume sollen barrierefrei zugänglich im Erdgeschoss untergebracht werden. Darüber sollen zwei Vollgeschosse mit je einer Vier- und Zweizimmerwohnung und ein zusätzliches Stockwerk mit einer Vierzimmerwohnung und einer großen Dachterrasse entstehen. Zu den Wohnungen gehören vier Garagen. Weitere Stellplätze könnten gegenüber generiert werden. Das Gebäude soll komplett unterkellert werden.

Bedingungen für Aufnahme ins Förderprogramm

Geplant sind separate Eingänge für den Polizeiposten und die Wohnungen, die mit einem Aufzug und über die Treppe erreichbar sein sollen. Der Bau hat eine Gesamt-Nutzfläche von 844 Quadratmetern.

Um von den Förderprogrammen profitieren zu können, müssen die Wohnungen laut Schanz sparsam geschnitten sein. Eine Vierzimmer-Wohnung dürfe maximal 90, eine Zweizimmer-Wohnung maximal 60 Quadratmeter haben. Und die Miete für die Wohnungen muss moderat sein. Bürgermeisterin Ira Sattler erklärte: „Wenn die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um ein Drittel unterschreitet, gibt es den höchsten Zuschuss.“ Sie sprach von 40 Prozent – allerdings ohne Gewähr.

Optik und gelungene Raumaufteilung überzeugt

Das Konzept überzeugte den Gemeinderat. „Toller Entwurf, er ist gelungen, das Gebäude passt gut da hin, die Wohnungen sind gut aufgeteilt“, war es gleich mehrfach zu hören.

Die Kosten und zu erwartenden Mieteinnahmen Die Gesamtkosten für den Polizeiposten Jestetten und fünf Wohnungen betragen 1,9 Millionen Euro; 1,16 Millionen Euro für die Wohnungen; 627.500 Euro für die Räume der Polizei, 50.000 Euro für die Garage für die Polizei, 60.000 Euro für die vier Garagen der künftigen Mieter. Die jährlichen Mieteinnahmen: 69.912 Euro für die fünf Wohnungen bei einer Quadratmetermiete von 9 Euro; 22.680 Euro von der Polizei bei 10 Euro; 1800 Euro für die Polizeigarage; 2880 Euro für die vier Garagen der Mieter. Die Brutto-Rendite liegt bei 3,7 Prozent.

Kurzen Diskussionsbedarf hatte das Ratsrund einzig darüber, ob das Gebäude ein Flachdach mit einem leichten Gefälle haben sollte. Sattler brachte es auf den Punkt: „Optisch ist es besser ohne, mit Dach praktischer. Der Nutzen überwiegt.“ Bei fünf Gegenstimmen folgte die Mehrheit der Räte ihrer Empfehlung, für die Dachvariante zu stimmen.

Der Entwurf steht, der Bauantrag folgt, und die Verwaltung beantragt auf der Grundlage der Planung bei Bund und Land nun die Zuschüsse.