Das Gasthaus „Zum Löwen“ ist das letzte bestehende der drei ehemals großen, alten Gasthäuser in Jestetten. In diesem Jahr konnte es seinen 200. Geburtstag feiern, während die beiden anderen, der „Salmen“ und der „Adler“, seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Geschichte sind. Während der „Salmen“ nach dem verheerenden Brand 1983 zumindest als Gebäude an alter Stelle wieder aufgebaut wurde, verschwand der „Adler“ nach dem Abbruch im Mai 1984 aus dem Jestetter Ortsbild.

Das Gemälde des Löwen von K. Schneble aus dem Jahr 1932 hängt noch heute in der Gaststube des ehrwürdigen Gebäudes. | Bild: Repro: Ralf Göhrig

Das Haus, geprägt von barocken und klassizistischen Elementen, stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde im Jahr 1823 unter Bewahrung der barocken Substanz umgebaut, Anfang des 20. Jahrhunderts erneut. Der Haupteingang befindet sich an der östlichen Schmalseite. Ein geschmiedeter Löwe aus vergoldetem Blech mit hängender Traube schmückt das Gebäude zur Hauptstraße hin.

Jubiläumsfeier Aus Anlass des 200. Geburtstags fand unlängst eine Jubiläumsfeier statt, die neben indischen Spezialitäten auch ein klassisch badisches Menu für die Gäste bot. Heute ist das Gasthaus „Zum Löwen“ das letzte Restaurant, das in Jestetten eine traditionelle gut-bürgerliche Küche sowie genügend Platz für Vereinsveranstaltungen oder größere Gesellschaften bietet.

Siegerehrung nach einem Radrennen im Jahr 1923. | Bild: Gemeindearchiv

Und so ist es eben das jüngste dieser drei Gasthäuser, das zwei ganze Jahrhunderte überdauern konnte und weiterhin einer hoffnungsvollen Zukunft entgegenblickt. Wie aus dem amtlichen Verzeichnis der Gastwirtschaften aus dem Jahre 1835 hervorgeht, errichtete Sales Holzscheiter, der damalige Pächter des „Salmen“, im Jahr 1815 eine Bierbrauerei in Jestetten, mutmaßlich am Standort des heutigen Gasthauses „Zum Löwen“.

Ab 1817 durfte Holzscheiter sein Bier außer Haus verkaufen und ein Jahr später auch im Haus ausschenken. Wiederum sechs Jahre später erhielt er die Genehmigung, eine Vollgaststätte einzurichten und auch Speisen anzubieten. Bis ins Jahr 1842 war Sales Holzscheiter, der nebenbei noch die Posthalterei, eine Landwirtschaft sowie ein Fuhrunternehmen (Fuhrhalterei) betrieb, für den Löwen verantwortlich, dann übernahm sein Sohn Georg (1815 – 1891).

Das Gasthaus Löwen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. | Bild: Gemeindearchiv

Flucht in die Schweiz

Die Zeit des Vormärz – zwischen der Juli-Revolution 1830 und der März-Revolution 1848 – war geprägt vom Umbruch des Agrarstaats zum Industriestaat und dem Aufkommen nationalistischer, liberaler und sozialistischer Ideen. Vor allem Gastwirtschaften waren ein Zentrum demokratischer und revolutionärer Bewegungen. So kann als gesichert gelten, dass auch im Jestetter Löwen politisiert wurde. Georg Holzscheiter war Gründer und Vorsitzender des demokratischen Volksvereins. Nach der Niederschlagung der Revolution flüchtete Holzscheiter in die Schweiz und wurde in Abwesenheit zu zwei Jahren Kerker verurteilt. Außerdem wurde ihm die Staatsbürgerschaft entzogen.

Ehefrau muss Betrieb allein führen

Zurück in Baden wurde er verhaftet und verbüßte seine Strafe im Zuchthaus von Bruchsal. In dieser Zeit musste seine Frau Anna Maria mit vier Kindern und einem kranken Schwiegervater unter schwierigsten Bedingungen das Gasthaus allein führen. In ihrer Not wandte sie sich direkt an den Großherzog, um die Freilassung ihres Mannes zu erwirken. Schließlich wurde Georg Holzscheiter begnadigt und erhielt die Staatsbürgerschaft zurück. Bis ins Jahr 1877 führte Holzscheiter, seine Frau war 1872 verstorben, den Löwen und übergab dann an seinen Sohn Karl.

Friedrich Winkler übernimmt den Löwen

Nach rund 100 Jahren im Eigentum der Familie Holzscheiter übernahm Friedrich Winkler nach dem ersten Weltkrieg, im Jahr 1920 den Löwen. Und genau Friedrich Winkler war es, der die Radrennbahn in der Au auf den Weg brachte. Radbegeistert sorgte er dafür, dass die europäischen Spitzenradfahrer nicht nur zu Querfeldeinrennen nach Jestetten kamen, sondern bald auch auf dem Oval um Pokale fuhren. Die Siegerehrungen und Siegesfeiern fanden jeweils im Löwen statt.

Queerfeldeinradrennen im Jahr 1923, im Hintergrund der Löwen. | Bild: Gemeindearchiv

Friedrich Winklers Tochter Luise, verheiratete Maise, und ihr Mann Johann führten dann das Gasthaus gemeinsam von den 20er Jahren bis 1950. Luise war nach der Trennung von ihrem Mann bis 1958 allein für das Restaurant verantwortlich.

Luise Maise, langjährige Löwenwirtin. | Bild: Gemeindearchiv

Löwe bekommt Hotelanbau

In diesem Jahr kaufte Josef Rohner das Gasthaus und zehn Jahre später erwarb es die Familie Siegle. Diese führte das Restaurant rund dreißig Jahre, später verpachteten sie es an das Ehepaar Thomas und Andrea Vondran. Im Jahr 1995 wurde ein Hotelanbau mit 15 Zimmern eingeweiht, den das Ehepaar Siegle bis zum Verkauf des Löwen im März 2016 führte.

Heute befinden sich Hotel und Gasthaus im Eigentum der Familie Mahendra Chawla, Pächter ist Gnanavasan Shanmugalingsam. Immerhin gibt es noch eine wichtige Konstante: Seit mehr als 25 Jahren ist Christoph Adl­kirchner Chefkoch im Löwen.