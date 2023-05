Die Sparkasse Hochrhein unterstützt 13 Jestetter Vereine mit Spenden in Höhe von 13.000 Euro. Bürgermeister Dominic Böhler begrüßte während des Treffens die Vereinsvertreter und bedankte sich bei den Sparkassenangehörigen. Hier besonders bei Silvia Knöpfle, Direktorin Privatkunden, David Gerstner, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes, und Sebastian Kempe, Geschäftsstellenleiter in Jestetten. Böhler betonte, dass Spenden, auch wenn diese viele Jahre gewährt werden können, keinesfalls eine Selbstverständlichkeit sind.

David Gerstner bedankte sich vonseiten der Sparkasse für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Er freute sich ebenfalls, dass es auch dieses Jahr möglich war, die wichtige ehrenamtliche Arbeit der Vereine zu unterstützen, diese durch den Spendenbetrag wertzuschätzen. Den örtlichen Mitarbeitern dankte Gerstner für ihr Engagement, ohne sie wären Spenden nicht machbar.

Viele sportliche Vereine waren unter den Spendenempfängern, so der Schützenverein, der Ski- und Snowboardclub Jestetten, der SV Altenburg, der SV Jestetten, der TV Jestetten, der TV Altenburg, der Tennisclub, der Schützenverein, nicht in erster Linie sportlich mit dabei, die Modell-Flug-Gruppe aus Jestetten, weiter wurden die Fördervereine der Realschule und der Schule an der Rheinschleife bedacht.

Jugendförderung und Ausstattung

All diese Vereine werden das Geld für die Jugendförderung, die Vereinsausstattung, oder bereits eingegangen Rechnungen verwenden, auch sollen die Spendengelder zur Einführung und Gestaltung von neuen Sportarten dienen. Der für die Bevölkerung sehr wichtige DRK-Ortsverein bekam ebenfalls einen Betrag, der für die Beschaffung von Schutzhelmen verwendet wird. Der Kulturkreis wird den Betrag zur Unterstützung von Künstlern nutzen, um eine leistungsgerechte Bezahlung der Musiker zu gewährleisten.