von Ralf Göhrig

Das vergangene Jahr ist auch in Lottstetten von der Corona-Pandemie bestimmt gewesen, doch das bedeutete nicht, dass die Gemeinde im Stillstand verharrte, sondern sie trieb im Gegenteil viele Projekte voran. Gleich zu Beginn des Jahres wurden 63 iPads aus Mitteln des Digitalpakts sowie aus dem Sofortausstattungsprogramm für Schulen an die Grundschule ausgeliefert. Damit die Lehrer im Unterricht nicht außen vor bleiben, hat die Gemeinde MacBooks im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung „Leihgeräte für Lehrkräfte“ angeschafft.

Die Digitalisierung hielt in der Grundschule Einzug: Rektorin Gisela Keller (links) freute sich über die von Bürgermeister Andreas Morasch und Rechnungsamtsleiterin Siri Grießer mitgebrachten iPads. | Bild: Ralf Göhrig

Und die Digitalisierung ging noch weiter. Seit Mai nutzt der Gemeinderat die „digitale Ratsarbeit“. Durch die Verwendung von Tablets kann im Gemeinderat nun vollkommen auf Papier verzichtet werden, was nicht nur ressourcenschonend ist, sondern auch noch den Vorteil bietet, jederzeit auf Daten und auch lange zurückliegende Beschlüsse zugreifen zu können.

Lottstetten in Zahlen Die Gemeinde Lottstetten liegt im Süden des badischen Oberklettgaus auf einer Höhenlage zwischen 348 und 545 Metern über dem Meeresspiegel. Mit rund 2.300 Einwohnern und einer Fläche von 1.300 Hektar zählt Lottstetten zu den kleineren Kommunen des Kreises. Die Gemeinde wird durch ein Kieswerk, Einzelhandel, Landwirtschaft und Rebbau geprägt. Bürgermeister ist seit 2019 Andreas Morasch.

Erneuerbare Energie: Die Gemeinde Lottstetten setzt auf Photovoltaik. Die Bauhofgebäude wurden mit entsprechenden Anlagen ausgerüstet. Im Bild (von links) Bauhofleiter Pietro Nicolosi, Bürgermeister Andreas Morasch und Robert Eppler. | Bild: Ralf Göhrig

Im Frühjahr wurden die Arbeiten am neuen Tiefbrunnen abgeschlossen. Dieser war notwendig geworden, da der alte, aus dem Jahr 1970 stammende Brunnen, der ursprünglich als Versuchsbrunnen angelegt worden war, den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprach. Der neue Brunnen weist bei einem Durchmesser von 1,80 Metern eine Tiefe von 23 Metern auf. Die wasserführende Schicht beginnt ab einer Tiefe von 16 Metern. Die Kosten für die Maßnahme lagen bei rund 570.000 Euro.

Wasserversorgung: Im April wurden die Arbeiten am der neuen Tiefbrunnen im Hardtwald abgeschlossen. | Bild: Ralf Göhrig

Die größte Baustelle von Lottstetten wurde das gesamte Jahr 2021 über weitergeführt. Die Komplettsanierung der Dietenbergstraße begann bereits im Vorjahr und wird voraussichtlich bis Mitte 2023 andauern. Das Kernstück bildet sicherlich das Regenrückhaltebecken bei der Bahnunterführung. Diese Maßnahme sorgte für viel Verdruss, nicht weil schlecht gearbeitet worden wäre, sondern weil das Wetter sich von seiner ungemütlichen Seite zeigte. Durch die großen Regenmengen im Frühsommer, die die Baugrube mit dem Volumen eines Einfamilienhauses zeitweise in einen Teich verwandelten, verzögerte sich die Fertigstellung.

Infrastruktur: Das Regenrückhaltebecken in der Dietenbergstraße bildet das Herzstück der Straßensanierung. | Bild: Ralf Göhrig

Erfreuliches gab es aus der Natur zu berichten. Bernhard Egli vom Naturpark Schaffhausen hatte nachgewiesen, dass auch im Lottstetter Hardtwald der seltene Braune Eichenzipfelfalter vorkommt, ein kleiner, unscheinbarer Schmetterling, von dem es in Baden-Württemberg lediglich eine Hand voll Vorkommen gibt. Daher wurde im Gemeindewald eine große Eichenkultur angelegt, die dem Insekt zur Eiablage dienen wird. In diesem Zusammenhang war es der Verwaltung gelungen, eine vom Land in Zusammenarbeit mit einem Radiosender organisierte Baumspende in Anspruch zu nehmen.

Artenschutz: Eine Eichenkultur für den seltenen Braunen Eichenzipfelfalter wurde durch die Forstwirte – im Bild Stefan Herrmann (links) und Thomas Mathis – angelegt. | Bild: Ralf Göhrig

Während das gesellschaftliche Leben weitgehend ruhte, gelang es den Nachwuchssportlerinnen Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder neben der deutschen auch die Europameisterschaft im Kunstradfahren zu erringen. Bei einem großen Empfang im Rathaus mit Bürgermeister Andreas Morasch durften sich die Beiden ins goldene Buch der Gemeinde eintragen.

Empfang für die Europameister im Rathaus: Bürgermeister Andreas Morasch (von rechts) beglückwünscht Anika Papok, Anna-Sophia von Schneyder sowie ihre Trainerin Kerstin von Schneyder. | Bild: Ralf Göhrig

Auch in Sachen Kultur brauchte sich Lottstetten im vergangenen Jahr nicht zu verstecken. Im Künstlerhaus sorgten Andreas und Ralph Hilbert mit mehreren Ausstellungen dafür, dass regionale und überregionale Künstler ihre Werke ausstellen und der Öffentlichkeit zugänglich machen konnten.