Der Chorverband Hochrhein lädt im Juli zur Abend-Sing-Woche 2023 ein. Eine Woche lang können sich dabei interessierte Sänger aus dem Schwarzwald, vom Hochrhein, aus dem Hegau und der benachbarten Schweiz unter professioneller Anleitung weiterbilden. Es sind noch einige Plätze frei. Die von Ernst Raffelsberger, Chordirektor des Opernhauses Zürich, im Jahr 2010 initiierte Abend-Sing-Woche findet in der Regel alle zwei Jahre statt.

Veronika Sigg aus Jestetten ist bereits seit dem Jahr 2014 Organisatorin der Singwoche. Sie wird erstmals mit einer neuen musikalischen Leitung mit Jochen Stitz (Chorleitung), Martin Umrath (Co-Leitung, Korrepetition) und Dorothee Kurmann (Einzelstimmbildung) die Abendsingwoche anbieten, die dieses Jahr unter dem Motto „(Un)Ruhe“ steht.

Die Singwoche für gemischten Chor gibt vor allem geübten Chorsängern und Chorleitern Gelegenheit, auch einmal Literatur zu singen, die im normalen Choralltag nur schwer zu realisieren ist. So steht diesmal Literatur aus der Klassik, aus Pop und Jazz sowie modernes Liedgut auf dem Programm. Zudem bietet das Programm auch Einzelstimmbildungen mit wertvollen Tipps zur Stimmführung an. die entsprechenden Noten und Hörbeispiele werden spätestens einen Monat vor Beginn zur Verfügung gestellt.

Ab Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr finden jeden Abend ab 18 Uhr im alten Schulhaus in Jestetten die Proben statt. Die Herausforderung ist, in kurzer Zeit einen harmonischen Klangkörper zu bilden. Am Samstag, 29. Juli, beginnt um 19 Uhr in der katholischen Kirche in Jestetten das Abschlusskonzert mit geistlichen und weltlichen Werken.

Beginnend mit Lockerungsübungen des Oberkörpers sowie der Atmungs-, Sprech- und Stimmorgane über kauende Stimmübung bis hin zum überzeugenden Liedvortrag beim Abschlusskonzert lässt sich kurz das Programm der Abend-Sing-Woche 2023 umschreiben. Der Chorverband Hochrhein sowie die Gemeinde Jestetten mit dem neuen Bürgermeister Dominic Böhler und die Pfarrgemeinde Jestetten haben ihre Unterstützung für die Veranstaltung zugesagt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Anmeldungen können im Internet unter www.abendsingwoche.de eingeholt beziehungsweise vorgenommen werden.