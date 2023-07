Die Gelbbauchunke soll in Jestetten ein Zuhause finden. Das berichtet die ForstBW (Forst Baden-Württemberg) in einem Pressetext. Im Rahmen des von ihr initiierten Erhaltungskonzeptes zur Förderung der Gelbbauchunkenvorkommen im Staatswald habe der Forstbezirk Südschwarzwald in diesem Frühjahr rund um Jestetten passende Lebensräume für diese bedrohte Tierart gesucht und dokumentiert. Sie sollten unkenfreundlich gestaltet werden. In diesem Zuge werde auch regelmäßig nach den Tieren Ausschau gehalten. Diese Aufgaben übernimmt in Jestetten der zuständige Revierleiter Thomas Bernecker. Er habe bereits bei den Gewässerkontrollen Gelbbauchunke sichten können.

Damit sich Gelbbauchunken wohlfühlen, benötigen sie flache, sonnige Tümpel zum Leben. Am liebsten mögen sie Gewässer in Waldnähe. Sogar eine mit Wasser gefüllte Reifenspur reicht den Unken zum Überleben aus. Diese entstehen häufig beispielsweise bei Forstarbeiten. Auch die sogenannten Rückegassen, welche von den Holzerntemaschinen während der Holzernte genutzt werden, dienten den Unken gerne als Fortpflanzungsort und zeitweiser Lebensraum.

Für Revierleiter Bernecker heißt das, in der Laich- und Aufzuchtzeit der Unken von April bis September, Rücksicht auf die nur phasenweise wasserführenden Gräben und Rückegassen bei der Holzernte zu nehmen.

Der Schweizer Natur- und Gelbbauchunkenexperte Bernhard Egli setzt sich seit Jahren für das bedrohte Tier ein. „Der Forstdistrikt Bissig bei Jestetten ist für Baden-Württemberg und die Schweiz ein ganz besonderes Gebiet, hinsichtlich der Gelbauchunkenvorkommen“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Damit meint er nicht nur das Vorkommen an sich, sondern den Einsatz, den die lokale Bevölkerung hier leistet. „Die letzten Jahre haben wir mit dem Naturpark Schaffhausen, Jestetter und Lottstetter Schulklassen sowie dank Fördergeldern die Möglichkeit bekommen, mehrere Bohnerzgruben zu räumen.“ Diese geräumten Gruben entwickeln sich dann in Kürze zu den oben genannten, für die Gelbbauchunke so notwendigen Tümpeln.

Bernhard Egli nennt auch noch ein anderes Gelbbauchunkenvorkommen, welches sich im benachbarten Lottstetten befindet. „Südlich der Gemeinde Lottstetten ist im Umfeld von Kiesabbauflächen ein großes Habitat entstanden, wo sich in wenigen Jahren eine große Gelbbauchunkenpopulation entwickelt hat.“

Unterstützt werden hier die freiwilligen Helfer, die sich zuletzt unter anderem um die Bekämpfung der Neophyten (nicht heimische Pflanzen) kümmerten, von Wildschweinen. „Hier sind die sonst nicht immer gern gesehenen Schwarzkittel echte Naturschützer“, so Bernhard Egli. „Durch das extreme Aufbrechen des Bodens, leistet das Schwarzwild hier beste Arbeit für die Entstehung von künftigen Tümpeln, die den Gelbbauchunken als Habitat dienen.“ Hier sehe man einmal mehr, wie die Aktivitäten von Menschen und Tieren einer anderen Art als Lebensstätte dienen könnten.