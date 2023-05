Mit einer Punktlandung ist das Forstwirtschaftsjahr 2022 im Gemeindewald Lottstetten zu Ende gegangen. Geplant war ein Einschlag in Höhe von 1218 Festmetern, vollzogen wurden 1216 Festmeter, wie Bürgermeister Andreas Morasch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt gab.

Auffällig waren die hohen Kulturkosten, die mit 33.963 Euro den Aufwand für die Holzernte in Höhe von 33.942 Euro noch überstiegen. Dies ist außergewöhnlich, zeigt jedoch, dass der Umbau des Lottstetter Gemeindewaldes in vollem Gang ist. In den vergangenen fünf Jahren wurden rund zehn Hektar Fichtenwald planmäßig in Eichenwald umgewandelt. Hinzu kommen noch rund fünf Hektar abgestorbene Fichten, die ebenfalls mit wärmeliebenden Baumarten wie Nussbaum, Flatterulme oder Wildkirsche bestockt wurden. Die Pflege dieser Kulturen ist sehr aufwändig, denn Gras und insbesondere die Brombeere sind für junge Bäume lebensbedrohend.

Der Verbiss durch Wild ist im Lottstetter Gemeindewald kein großes Thema, da die Jagdpächter ihre Arbeit, sprich den Abschuss, entsprechend der Planung erfüllen. Dennoch müssen insbesondere die Eichen, die für das Reh einen ganz besonderen Leckerbissen darstellen, durch Zäune geschützt werden. Einzelschutz, beispielsweise durch Wuchshüllen, ermöglicht dem Wild zwar, die Kulturflächen zu betreten und dort Gräser und Kräuter zu fressen, sind allerdings auch viel teuerer und daher nur bei weiten Pflanzverbänden sinnvoll. Inzwischen sieht das Kreisforstamt Waldshut von der Verwendung von Plastikhüllen ab und setzt natürliche Materialien, wie Karton oder hölzerne Konstruktionen ein, die natürlich verrotten können.

Die Bestandspflege, also die forstliche Förderung der Jungbestände, die infolge des Orkans Lothar entstanden sind, schlug mit rund 5000 Euro zu Buche. Mehr als 20 Jahre nach diesem Ereignis kann aus diesen Beständen bereits Brennholz genutzt werden. Schon Anfang des Jahrhunderts hat das damalige Forstamt Jestetten die geworfenen Nadelwälder weitgehend durch Laubhölzer, hauptsächlich Eichen und Spitzahorn, ersetzt.

Der Lottstetter Gemeinderat nahm in seiner Sitzung den Vollzug einstimmig zur Kenntnis und zeigte sich zufrieden mit der Bewirtschaftung durch das Landratsamt.