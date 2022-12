Bei der jüngsten Hauptversammlung des Fördervereins der Realschule Jestetten konnte die Vorsitzende Claudia Schlosser eine erfreulich große Zahl an Mitgliedern und an der Vereinsarbeit interessierten Eltern begrüßen. Schlosser zog in ihrer Sitzung eine zufriedene Bilanz. So fanden zwar im abgelaufenen Vereinsjahr wegen Corona insgesamt nur wenige Aktivitäten statt, dennoch konnten viele schulische Projekte finanziell unterstützt werden (unter anderem der FöV-Preis für soziales Engagement; Sachanschaffungen für die Schülerschaft; Trinkflaschen, Hausaufgabenhefte und Startguthaben für die neuen Fünftklässler; Zuschüsse zu Schullandheim-Aufenthalten).

Einen erfreulichen Kassenbericht konnte der Kassenverwalter Andreas Merk vorweisen. Diesem wurde von den Kassenprüfern Horst Weible und Marion Rehm eine ausgezeichnete Kassenführung attestiert, einstimmig wurde er denn auch entlastet. Mit dem vorhandenen Vereinsguthaben können auch künftig die Wünsche der Jestetter Realschüler erfüllt und notwendige Anschaffungen umgesetzt werden.

Entlastung des Vorstands

Sowohl die Entlastung des Kassiers wie auch die Entlastung des Gesamtvorstandes nahm die Dettighofener Bürgermeisterin Marion Frei vor. Dies deshalb, da der ebenfalls anwesende Jestetter Bürgermeister Dominic Böhler kraft Amtes Mitglied des schulischen Fördervereins ist. Marion Frei führte im Anschluss an die Entlastung souverän auch die anstehenden Wahlen durch, bei denen sie und der Vorstand sich freuten, dass sich die bisher amtierenden Mitglieder allesamt bereit erklärt hatten, auch weiterhin im Förderverein Verantwortung zu übernehmen.

Als neuer Beisitzer konnte Sascha Kohler gewonnen werden, der die ausscheidende Piera Rallo-Grieshaber, welcher in Abwesenheit für deren Tätigkeit herzlich gedankt wurde, ersetzen wird. Zudem verstärkt der neue Schülersprecher Nico Maier den Verein.

Claudia Schlosser gab zum Schluss einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr, in welchem wieder zahlreiche Veranstaltungen stattfinden können. Traditionell übernimmt der Förderverein die Bewirtung beim bald anstehenden Neujahrskonzert der Realschule in der Gemeindehalle (Dienstag, 24. Januar), beim Tag der offenen Tür in der Realschule (Freitag, 3. Februar), wie auch bei der Aufführung der Theater-AG der Realschule (Aufführung für die Öffentlichkeit am Samstag, 25. März, in der Jestetter Gemeindehalle). Claudia Schlosser lud abschließend noch zu einem Kegelabend im Januar ein, was zeigt, dass auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt.