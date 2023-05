Seit zehn Jahren besteht der Altenburger Dorfladen und trotzt allen Widrigkeiten. Dies dank der treuen Kundschaft, der vielen ehrenamtlichen Helfer und vor allem dem engagierten Team um Geschäftsführer Oliver Lemke. Aufsichtsratsvorsitzende Petra Binkert leitete die Hauptversammlung des genossenschaftlich organisierten Dorfladens, der für die Altenburger viel mehr ist, als nur ein Ort zu Einkaufen.

Dennoch haben die vielen weltweiten Krisen auch in Altenburg ihre Spuren hinterlassen. „Der Jahresumsatz ist um etwa 47.000 Euro gesunken. Bei der heutigen Wirtschaftslage müssen wir damit rechnen, dass die Tendenz noch weiter nach unten geht“, sagte Doris Johann, Mitglied des Vorstands. „Wir sind jedoch bemüht, durch verschiedene Aktionen, wie unsere Metzgete im September oder die Teilnahme mit einem Verkaufsstand am verkaufsoffenen Sonntag im März in Jestetten diesen Abwärtstrend zu stoppen“, zeigte sie sich überzeugt. Außerdem steht mit dem Guggenbergfest am 24. und 25. Juni das zehnjährige Bestehen auf dem Programm, wo sich die Verantwortlichen ebenfalls Zuspruch erhoffen.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen betrug der Verlust am Ende des Jahres 2022 lediglich 3300 Euro, der als Vortrag auf die Rechnung des Jahres 2023 übertragen wird. Besonders positiv seien für den Dorfladen die vielen Angebote, wie die Geschenkkörbe und Gutscheine, die sehr gut von den Kunden angenommen werden. Auch Kaffee, Kuchen, belegte Brötchen und vor allem die Fleischkäs-Weggli am Donnerstag und Freitag seien heiß begehrt.

Das Problem mit dem bisherigen Lieferanten sei behoben worden: Geschäftsführer Oliver Lemke hat den Wechsel zur Edeka-Gruppe eingeleitet. Dies bedeute zwar einen Mehraufwand für die Mitarbeiter, für die Kunden aber nicht nur günstigere Preise, sondern auch eine zuverlässige Lieferung. Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Dieter Wipf turnusgemäß für drei weitere Jahre wiedergewählt Jasmin Seifert und Jana Waizmann verstärken seit Kurzem das Dorfladenteam.