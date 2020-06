Jestetten vor 3 Stunden

Feuerwehreinsatz in Jestetten: Nachbarin entdeckt rechtzeitig Brand in Garage

Einer Nachbarin war es zu verdanken, dass ein Garagenbrand in Jestetten nicht auf ein nebenstehendes Wohnhaus überging. Am Samstagmorgen hatte die Frau gegen 11.20h in der Straße. Im Dankholz bemerkt, dass in der gegenüberliegenden Doppelgarage ein Feuer ausgebrochen war.