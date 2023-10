Jestetten – Nach einer längeren Corona-Pause hat sich die Freiwillige Feuerwehr Jestetten nun wieder bei einer Herbstabschlussprobe der Bevölkerung mit einer Schauübung präsentiert. Sie fand im Ortskern am Café „Central“ in der Birretstraße statt. An der Übung beteiligten sich die beiden Abteilungen der Feuerwehr, unterstützt durch den DRK-Ortsverein Jestetten-Lottstetten. Als Einsatzleiter fungierte Abteilungskommandant Sven Trapp, der sich mit dem Ablauf überaus zufrieden zeigte. Angenommen wurde, dass ein Auto in das Gebäude geprallt war und im Fahrzeug mehrere Personen eingeschlossen waren. Das Fahrzeug fing Feuer, das auf das Gebäude übergriff und die Rauchentwicklung führte dafür, dass die Personen im Café auf den Balkon flüchteten, so die Annahme.

Um 16 Uhr ertönten die Sirenen der Einsatzfahrzeuge und obwohl die Geschäfte im Ortskern noch geöffnet waren, konnte die Feuerwehr den Verkehr auf der stark frequentierten Straße am Übungsobjektes vorbei lenken. Der angenommene Brand am Auto wurde rasch bekämpft und parallel die Insassen mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit.

Die Verletztendarsteller stammten aus der Jugendfeuerwehr. Die eingeschlossenen Gäste im Gebäude wurden mit Atemschutztrupps über tragbare Leitern vom Balkon gerettet und das Gebäude mittels Drehleiter und Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Auch der Gemeinderat und Hausherr des Cafés, Elio Ritacco, war unter denjenigen, die die Feuerwehr aus angenommener misslicher Lage gerettet hat. Die Übung kommentierte Gesamtkommandant Holger Jörns über Mikrofon und Lautsprecher und Helfer erklärten den Zuschauern die Maßnahmen.

Vor der Übung begrüßte Jörns Delegationen der Nachbarfeuerwehren, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Bernhard Loll, die Feuerwehrsenioren, geladene Gäste, Gemeinderäte und Bürgermeister Dominic Böhler. Erfreut zeigte sich der Gesamtkommandant über die zahlreichen Zuschauer, die der Feuerwehr und dem DRK ihren Respekt erwiesen. Für die geladenen Gäste gab es danach einen Sektempfang und einen gemütlichen Teil für die Helfer.