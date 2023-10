Da Atemschutzgeräteträger physisch und auch psychisch im Einsatz stark gefordert werden und auch zahlreichen Gefahren ausgesetzt sind, sind ein regelmäßiges Training, eine gute Schutzausrüstung und eine gewisse Fitness Voraussetzung.

Weil am Rhein Löscheinsatz auf dem Rhein: Feuer bricht auf Containerschiff aus Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin hat die Feuerwehr Jestetten ihr Atemschutzsystem von Normal- auf Überdrucktechnik umgestellt. Alle Masken und die Lungenautomaten wurden erneuert. Die Überdrucktechnik sorgt für eine erhöhte Sicherheit. Somit besteht ein ständiger Überdruck im Maskeninneren. Bei einer leichten Undichtigkeit der Maske sollten keine Brandgase oder andere gasförmige Schadstoffe eindringen.

Kanton Aargau Brand bei Gemüsebaufirma in Villigen Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche Kameraden trafen sich am Seminartag im Gerätehaus zu einem Frühstück und einem kurzen Theorieteil. Danach absolvierten die Teilnehmer, in vier Gruppen eingeteilt, vier Stationen. An einer Station wurde das Atemschutz-Notfalltraining geübt.

Es wurde angenommen, dass ein Kamerad unter Atemschutz in Not geriet und ein Sicherungstrupp ihn versorgen und retten muss. Eine Station war recht öffentlichkeitswirksam, da diese Gruppe mit Atemschutzmasken und in Ausrüstung eine Radtour durch das Dorf unternahm. Die Belastung mit einem gewissen Einatem-Widerstand und der Fitnesszustand waren hier das Thema.

Bei einer Station war das Thema Brandbekämpfung und Personenrettung in einem Werkstattgebäude. Dieses wurde von den Ausbildern verraucht. | Bild: Uwe Kaier

Nach dem die angenommenen Feuerstellen gelöscht waren, begab sich dieser Trupp wieder ins Freie. Zuvor wurde eine Abluftöffnung für den Rauch geschaffen. | Bild: Uwe Kaier

Die Suche nach vermissten Personen forderte die Helfer bei der Übungseinheit im Gemeindebauhof. Mit Sichtbehinderungen versehen, war hier in erster Linie der Tastsinn bei der Absuche gefragt. Getestet wurden hier neue Atemschutzmasken mit eingebauter Funksprecheinrichtung. Über Bluetooth ist es dem Trupp möglich, untereinander gut zu kommunizieren.

Im Gebäude einer angrenzenden Firma wurde die Werkstatt so vernebelt, dass die Sicht gleich Null war. Hier musste aus einem angrenzenden Lager eine Person gerettet werden. Im Werkstattraum galt es, mehrere Brandherde zu löschen und eine weitere Person zu retten. Nach Schaffung einer Abluftöffnung besserte sich die Sicht schlagartig.

Zum Abschluss des Tages wurde die Schwarz-Weiß-Trennung (Umgang mit kontaminierter Einsatzkleidung) noch einmal durchgesprochen und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, Rückmeldungen an das Organisationsteam zu übermitteln. Gesammelte Ideen der Helfer werden zum Teil in naher Zukunft in die Praxis umgesetzt.