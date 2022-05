von Ralf Göhrig

Das Rettungsboot der Feuerwehr, RB „Wyland“, wurde getauft und seiner Bestimmung übergeben. Die Bedeutung des grenzüberschreitenden Projektes wurde durch die illustre Gästeliste herausgehoben.

Zahlreiche Gäste bei Taufe dabei

Neben dem Landrat des Landkreises Waldshut, Martin Kistler, war der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr, Leiter der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich und Bruno Keller, Kommandant der Zürcher Seepolizei sowie Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger bei der Feier bei der Klosterinsel Rheinau anwesend. Außerdem große Abordnungen der Feuerwehren Jestetten und Wyland (Gemeinden Truttikon, Marthalen, Ossigen, Rheinau und Neunforn), der Kantonalen Seepolizei Zürich, Vertreter der Gemeinden und die Jestetter Altbürgermeisterin, Ira Schelling, als Taufpatin des neuen Bootes.

Großer Bahnhof bei der Taufe des Feuerwehrrettungsbootes in Rheinau, von links: Heier Wipf (Feuerwehrkommandant Wyland), Holger Jörns (Kommandant Jestetten), Landrat Martin Kistler, Martin Günthardt (Präsident des Zweckverbandes Marthalen und Gemeindepräsident Ossingen), Ira Schelling (Taufpatin), Dominik Rotzinger (Kreisbrandmeister), Bruno Keller (Kommandant der Seepolizei Zürich), Dominc Böhler (Bürgermeister Jestetten) und Regierungsrat Bruno Fehr (Leiter der Sicherheitsdirektion Kanton ZH). Bilder: Ralf Göhrig | Bild: Ralf Göhrig

„Hilfeleistung hört nicht an der Grenze auf“, sagte Landrat Kistler und lobte dabei die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren diesseits und jenseits der Grenze. „Diese Grenze verbindet“, stellte der Landrat fest.

Auch Mario Fehr zeigte sich angetan von dem guten Verhältnis der beiden Feuerwehren, die bereits seit langer Zeit ihre Zusammenarbeit intensiviert haben. Martin Günthardt, Präsident des Zweckverbandes Marthalen und Gemeindepräsident von Ossingen überbrachte ein musikalisches Grußwort und begleitete sich selbst dabei mit der Handorgel.

Martin Günthard mit Handorgel, im Hintergrund die Feuerwehrkommandanten Holger Jörns (links) und Heier Wipf. | Bild: Ralf Göhrig

Nach den launigen Begrüßungsworten wandten sich die Aufmerksamkeit dem Rhein zu. Auf dem Chly Rhy, zwischen dem Dorf und der Klosterinsel kam das Boot angefahren, um kurz vor der Brücke anzulanden.

Der Meeresgott erteilt seinen Segen

Bevor Ira Schelling ihres Amtes walten konnte, tauchte Neptun aus den Fluten auf und erteilte dem Wasserfahrzeug seinen Segen. Neben der Taufpatin waren Landrat Kistler, Regierungsrat Fehr und Bürgermeister Böhler die ersten Bootspassagiere.

Ira Schelling hat das Boot mit gutem Schampus getauft. | Bild: Ralf Göhrig

Geplant ist, das Boot bei Personenrettungen, Gewässerschutzmaßnahmen, Brandbekämpfung, zur Hilfeleistung bei Bootsunfällen sowie bei der Unterstützung der Polizei einzusetzen. Die beiden Feuerwehren werden die Einsätze zukünftig gemeinsam bestreiten.

Bootsbesatzung aus beiden Ländern

Die Bootsbesatzung besteht deshalb aus deutschen und schweizerischen Feuerwehrkräften. Der Einsatzbereich ist vom Rheinfall bis zur Flaacher Brücke vorgesehen. Die beiden Mannschaften wurden von der Seepolizei des Kantons Zürich geschult, praktische Übungen wurden im Rheinauer Schwimmbad abgehalten.

Ira Schelling (links), beobachtet von Neptun, bei ihrer Ansprache anlässlich der Schiffstaufe. | Bild: Ralf Göhrig

Die Idee eines gemeinsamen Rettungsbootes wurde vor drei Jahren geboren, als es zu zahlreichen Badeunfällen gekommen war. Damals war kein brauchbares Wasserfahrzeug vorhanden, Hilfe musste von weit rheinabwärts angefragt werden. Sowohl der Kanton Zürich als auch der Kreis Waldshut unterstützten die beiden Feuerwehren bei der Anschaffung des Bootes mit finanziellen Mitteln.

Das Boot, das sich im Gemeinschaftsbesitz der beiden Wehren befindet, hat seinen Standort auf einem Boosanhänger in einer Garage der Feuerwehr in Rheinau gefunden. Konstruktionsbedingt kann das Boot an verschiedenen Stellen zu Wasser gelassen werden, um schnellstmöglich am Einsatzort zu sein. Sicherlich wird es in Zukunft regelmäßig bei Übungsfahrten auf dem Rhein zu sehen sein.