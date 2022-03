von Uwe Kaier

Die Person verständigte daraufhin gegen 7.20 Uhr übers Mobiltelefons und über den Notruf die Integrierte Leitstelle in Waldshut. Zuvor hatte der Anrufer den Liftalarm betätigt, aber niemand habe darauf reagiert, wie die Feuerwehr Jestetten in einer Mitteilung schreibt.

Mitglieder der Feuerwehr Jestetten rückten mit einem Einsatzfahrzeug an und fanden einen Spezialschlüssel in einem Schlüsselkasten im Treppenhaus vor. Dieser Kasten musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden, um an den Schlüssel zu gelangen.

Anschließend konnte die Lifttür geöffnet und die Person unverletzt befreit werden. Da die Liftkabine nur 30 Zentimeter über dem Boden feststeckte, musste die Kabine nicht mittels Notbetrieb abgelassen werden.

Der Lift wurde außer Betrieb genommen und die zuständige Wartungsfirma benachrichtigt. Somit konnte die Feuerwehr auch wieder rasch einrücken.