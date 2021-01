von Leserreporter

Zahlreiche Leser aus Lottstetten, Jestetten, Hohentengen und Umgebung haben uns ihre schönsten Winterbilder geschickt.

Unheimlich

Bild: Sonja Holzscheiter

„Bei einem Glühwein an unserer Schneebar hat unsere Schwiegertochter dieses gruselige Gesicht fotografiert“, schreibt die Fotografin aus Jestetten.

Kräftig

Bild: Petra Rippl-Kreiner

Die Skulptur von Bildhauer Eberhard Rieber in Jestetten muss derzeit noch mehr tragen als seine weibliche Kameradin.

Bockstark

Bild: Petra Rippl-Kreiner

Diese Skulptur von Bildhauer Eberhard Rieber in Jestetten hat eine Krone aus Schnee bekommen.

Neckisch

Bild: Petra Rippl-Kreiner

Diese Giraffe ist die Lieblingsskulptur der Fotografin aus Jestetten.

Eingemummt

Bild: Roland Schneider

Auch der Buddha in einem Garten in Hohentengen trägt Schnee-Mütze und -Mantel.

Kleidsam

Bild: Roland Schneider

Ein Teich-Flöter zeigt sich in Hohentengen mit einer Schnee- oder Mozarth-Perücke.

Still

Bild: Simone Scharff

Auf dem Friedhof in Jestetten breitet sich im Schnee nochmals eine ganz andere Ruhe aus, im doppelten Sinn.

Mystisch

Bild: Petra Stoll

Morgens um 5 Uhr ist dieses Bild in Degernau entstanden.

Glitzernd

Bild: Doris Günther

Schnee am Baum in Lottstetten erscheint in der Sonne wie ein Edelstein.

Verziert

Bild: Doris Günther

Diese Gartenschlauch-Dame mit Schneemütze steht in Lottstetten im verschneiten Garten.