JEstetten vor 3 Stunden

Familienstreit eskaliert: Betrunkener 44-Jähriger fährt Schwager an und flüchtet als Schwarzfahrer

Ein Familienstreit ist am Sonntagabend in Jestetten eskaliert. Am Ende bilanzierte die Polizei einen Verletzten, einen beschädigten Pkw und die Schwarzfahrt eines Betrunkenen.