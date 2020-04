von Ralf Göhrig

Frau Krause, kirchliche Veranstaltungen sind bis mindestens 15. Juni untersagt. Wie geht die evangelische Markusgemeinde damit um?

Ich möchte meine Kollegin Andrea Kaiser zitieren: „Wir sind noch da – nur anders.“ Das trifft auch auf unsere Kirchengemeinde in Jestetten zu. Es ist zum Beispiel ein echtes Glück, dass gerade jetzt unsere Homepage online gegangen ist. Ich bekomme jetzt außerdem mehr E-Mails als sonst, die ich immer möglichst zügig beantworte. Andere, die nicht im Internet aktiv sind, rufen an.

Was tut die Kirchengemeinde, um den Menschen dennoch ein gemeinsames Glaubenserlebnis zu ermöglichen?

Um 19 Uhr läuten in Jestetten die Glocken der Markuskirche und von St. Benedikt. Wir laden ein zu einem gemeinsamen Gebet zuhause. Den Vorschlag zu einem kleinen Andachtsabblauf haben wir in den Mitteilungsblättern veröffentlicht. Außerdem gibt es auf der Homepage wöchentlich eine neue Audio-Datei. Ich lese das Wochengebet von der Internetseite der Vereinigten Evangelisch Lutherischen Kirche in Deutschland, das wir schon lange in den Gottesdiensten verwendet haben.

Gibt es alternative Angebote zu den ausfallenden Gottesdiensten?

Natürlich gibt es digitale Alternativen oder im Fernsehen, viele Menschen geben mir Rückmeldung, dass ihnen das gut tut. Wir öffnen von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, sowie sonntags 10 bis 11 Uhr unsere Kirche. Dort kann man (unter Einhaltung der geltenden Regeln) zum persönlichen Gebet verweilen. Es tut gut, an einem Ort zu beten, wo schon viele Gebete gesprochen, gehört und auch erhört wurden. Das große Kruzifix von Siegfried Fricker vermittelt mir immer wieder tröstlich die Größe und Gegenwart Christi. Ferner haben wir uns an der Aktion „Lebenszeichen“ beteiligt, die von den Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg initiiert wurde.

Welche Rolle spielen seelsorgerische Gespräche?

Von Montag bis Freitag habe ich von 11 bis 12 Uhr eine Präsenzzeit bei der Kirche. Ich bin einfach da und ansprechbar – mit dem gebotenen Sicherheitsabstand! Aber man kann auch wie früher Termine vereinbaren, anrufen oder eine E-Mail schreiben.