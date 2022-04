von Ralf Göhrig

Otto Straub ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau Alice, einen Sohn und eine Tochter sowie Enkel und Urenkel.

Straub wuchs als jüngstes von fünf Kindern der Eheleute Stefanie und Josef Straub auf. 1931 geboren, war er glücklicherweise zu jung, um noch in die Wehrmacht eingezogen zu werden. Dennoch war die Vertreibung der ­Jestetter durch die französischen Besatzer ein harter Schlag für ihn. Wieder in der Heimat zurück, versuchte er sich als Schafzüchter und half bei verschiedenen Landwirten, bevor er eine Lehre als Werkzeugmacher bei der Firma Dietrich in Jestetten begann. In dieser Zeit war er Mitglied im Turnverein, im Sportverein, im Gesangverein und bei den Pfadfindern.

Nach der Lehrzeit wechselte Otto Straub zur Firma Altenburger, wo er ab 1972 bis zur Pensionierung 1991 als Leiter des Werkzeugbaus und Ausbildungsleiter für Lehrlinge wirkte. Seit 1950 war Otto Straub Mitglied der ­Jestetter Feuerwehr. 1990 erhielt er das Ehrenzeichen in Gold und wurde Ehrenmitglied. 1993 gründete er mit Max Sigg, Paul Sigg und Fridolin Breig die Altersmannschaft, der er auch lange Jahre vorstand.

Er sanierte Wegschilder oder stellte Bänke auf

Mit der Altersmannschaft sanierte er die Gunzenriedhütte und seit dieser Zeit sorgte er im Wald dafür, dass die Erholungseinrichtungen in Schuss waren. Ohne viel Aufhebens mähte er das Gras um die Hütte, reparierte, restaurierte und montierte die hölzernen Wegschilder im Wald, setzte neue Pfähle, erneuerte Sitzbänke – unter andren das „Blaue Bänkle“ oder stellte neue Bänke, wie die Aussichtsbank im Gunzenriedhof, auf.

Bis zuletzt war Otto Straub aktiv. Der immer freundliche Mann, der mit seinem roten Schlepper und Anhänger in Richtung Wald fährt, wird den Jestettern fehlen.