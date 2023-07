Die geplante Auflösung des Schwarzwaldvereins Lottstetten ist vertagt. Weil in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag im Café „Zentral“ in Jestetten nur 40 Mitglieder anstatt der benötigten 79 anwesend waren, wird in einer zweiten außerordentlichen Versammlung erneut über die Thematik abgestimmt.

Zu Anfang der Sitzung berichtete der Vorsitzende Günther Haberstock über die Aktivitäten, die der Verein seit der Mitgliederversammlung im April hatte. Ebenso wurde der Kassenbericht vorgetragen. Bürgermeisterstellvertreter Martin Russ fragte die Anwesenden nach der Entlastung des Vorstandes, diese zeigten durch Handzeichen ihre Zufriedenheit und entlasteten einstimmig.

Hauptpunkt der außerordentlichen Mitgliederversammlung ist die personelle Situation im Vorstand des Schwarzwaldvereins Lottstetten. Günther Haberstock, der seit vielen Jahren den Vorsitzenden und das Amt des Stellvertreters verkörpert, hatte bereits im April mitgeteilt, dass er ab dem Jahr 2024 nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen werde und nun dringend Nachfolger benötigt werden. Ohne eine Unterstützung der Mitglieder sehe er für den Schwarzwaldverein keine Zukunft. Darum erläuterte Haberstock das Prozedere der Auflösung des Vereins. Die Mitglieder hatten dann noch einmal die Möglichkeit, über die Situation zu diskutieren. Jedoch kamen in dieser Diskussion keine konstruktiven Vorschläge zur Rettung des Vereins. Allerdings äußerten die Anwesenden ihr Bedauern, wenn der Verein aufgegeben wird. Haberstock bekräftigte erneut, dass er sich diesen Schritt nicht leicht gemacht habe.

Zur Abstimmung über eine Auflösung kam es jedoch nicht, weil für eine Abstimmung im ersten Abstimmungslauf 50 Prozent der Mitglieder für die Auflösung stimmen müssten. 40 Mitglieder kamen in die Sitzung, 79 Mitglieder hätten in der Sitzung anwesend sein müssen. Eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf den 1. September festgelegt. In der zweiten außerordentlichen Versammlung ist die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten ausreichend, um mit der Liquidation des Vereins zu eröffnen.