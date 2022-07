von Karl-Wilhelm Frommeyer

Emotional verlief die Entpflichtung von Pfarrerin Sibylle Krause in Jestetten am Sonntag. Viele Menschen aus der Gemeinde, Bürgermeister, Kolleginnen und Pfarrer der katholischen Schwestergemeinden waren gekommen, um sich von der evangelischen Seelsorgerin zu verabschieden.

Für viele in der Gemeinde kam im März die Ankündigung überraschend: Sibylle Krause wird zum 1. September eine neue Aufgabe an anderer Stelle in der Badischen Landeskirche übernehmen. Es ist ungewöhnlich, dass eine Pfarrerin ihre erste Stelle 22 Jahre lang bekleidet. Nun muss sie von vielen lieb gewordenen Personen Abschied nehmen. Auch von der Aufgabe der Pfarrerin in Jestetten, die sie gern ausgeübt hat, und das war deutlich zu spüren.

Was bedeutet Wechsel? In ihrer Predigt über die Sendung Abrahams aus seiner Heimat in ein anderes Land zog sie Parallelen zum eigenen Stellenwechsel. Wie kann man sich sicher sein, dass man wirklich auf die Stimme Gottes gehört hat? Für sie sei entscheidend, den jeweils eigenen Weg zu gehen, dessen Ziel Gott selbst ist.

Einen Satz aus dem Predigttext im ersten Buch Mose nahm Dekanin Christiane Vogel in ihrer Ansprache zum Ausgangspunkt: „Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.“ Vogel betonte, dass Gott so wirkt, erst schenke er den Segen, und dann soll man selbst segensreich wirken. Gottes Segen sei keine Belohnung für gute Leistung. In ihrem Leben habe Krause Gottes Segen reichlich spüren können und wurde für viele in Jestetten und Umgebung selbst ein Segen. Der Gottesdienst wurde musikalisch von Tatsjana Czech (Klavier) und Ingeborg Scheiner (Flöte) gestaltet.

So geht es weiter

Die Pfarrstelle ist zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Der Kirchengemeinderat erwartet Bewerbungen. Für eine gewisse Zeit rechnet die Gemeinde in Jestetten damit, dass die Pfarrstelle nicht besetzt ist. Als Vakanzvertreter wird Pfarrer Thomas Kaiser aus der Gemeinde Klettgau tätig werden und den Konfirmandenunterricht übernehmen.