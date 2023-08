Dass das Elsass eine bewegte Geschichte hat, das ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass es mit den „Elsässer Ärzten“ auch einen Bezug zu Jestetten gibt, informiert das Bildungswerk Jestetten in einer Mitteilung. Als der Jestetter Arzt Dr. Max Lichtenberger (1879 bis 1945) während des Zweiten Weltkrieges erkrankte, wurden junge Ärzte aus dem Elsass zu Einsätzen zwangsverpflichtet. So berichtete Dr. Gaston Weber (1914 bis 2000) in seinen Lebenserinnerungen über seinen Einsatz in Jestetten in den Jahren 1942 bis 1944.

Vertrauensperson für die Bevölkerung

Obwohl ortsfremd, war Weber doch eine Vertrauensperson für große Teile der Bevölkerung und hat so einen distanzierten, aber dennoch tiefen Einblick in die damalige Abläufe erhalten. So berichtet Gaston Weber unter anderem sehr genau über die soziale Struktur in der NS-Diktatur und über eine von ihm gedeckte Massenflucht von polnischen Zwangsarbeitern. Mit Dokumenten aus dem Gemeindearchiv lässt sich diese Flucht auf den August 1944 belegen.

Sohn besucht Jestetten

Philippe Weber, Sohn von Gaston Weber und selbst Mediziner, besuchte jüngst Jestetten. Zusammen mit Konrad Schlude, Leiter des Bildungswerks Jestetten, besichtigte Philippe Weber einige Erinnerungspunkte in Jestetten. Dazu gehörte auch der Aussichtspunkt auf dem Jestetter Friedhof, wo vor rund 80 Jahren Gaston Weber fotografiert worden ist.

Gaston Weber am Aussichtspunkt auf dem Jestetter Friedhof während seines Einsatzes in Jestetten 1942 bis 44. | Bild: Privatarchiv

Interessant ist in diesem Zusammenhang laut Mitteilung, dass das Foto von Gaston Weber praktisch von dem Ort aufgenommen worden ist, wo später Doktor Lichtenberger beerdigt wurde. Philippe Weber brachte auch weitere Fotodokumente mit. Diese sollen zusammen mit den Erinnerungen in einem Artikel für die diesjährige Jestetter Dorfchronik verwendet werden. Die auf französisch verfassten Lebenserinnerungen sollen demnächst in einem Buch publiziert werden.