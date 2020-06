Keiner sieht sie, aber sie sind überall, wo Menschen ihre Finger im Spiel haben: An Geld- und Fahrkartenautomaten, Türklinken, Fenstergriffen. Viren und Bakterien verbreiten sich schnell und unbemerkt. Die Corona-Pandemie macht es einmal mehr deutlich. Das hat den in Jestetten lebenden Steven Schwer auf die Idee mit dem Schlüsselanhänger für die Gesundheit gebracht. Mit dem so genannten Notouchtool muss keiner mehr solche Bedienelemente anfassen.

Viren und Bakterien sind überall

Viren und Bakterien sind ständige Begleiter des Menschen. Sie sind nicht erst seit Corona ernst zu nehmen. Aber mit Beginn der Verbreitung von Covid19 machte sich Schwer Gedanken darüber, wie sich die Virenverbreitung eindämmen lässt. „Ich schaue mich um in der Umwelt und denke gerne über solche Dinge nach und wie man etwas verbessern kann“, erklärt der 29-jährige Grundschullehrer seine Motivation.

Er gibt mit dem kleinen Helfer den Pin am Geldautomaten ein. | Bild: privat/Schwer

Er recherchiert im Internet

„In der Schule fasse ich die Griffe weit oben an, beim Geld abheben benutze ich die Knöchel. Unabhängig von Corona fasst man solche Dinge einfach nicht gerne an“, sagt er. Besessen von der Idee habe er sich über Suchmaschinen im Internet schlau gemacht, erzählt Schwer. Er sei auf etwas Ähnliches, einen Türöffner aus Plastik, gestoßen. „Davon war ich nicht überzeugt.“

Ein Unternehmen in Asien

Bei seinen Recherchen sei er dann auf eine Plastik und Metall verarbeitende Firma in Asien aufmerksam geworden. „Sie hat ein ähnliches Produkt auf dem Markt.“ Er habe Kontakt aufgenommen und sich mit den Experten überlegt, was man tun könne.

1000 Schlüsselanhänger im Umlauf

Gesagt getan. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, das kleine Utensil herzustellen. Anfang April habe man angefangen, Ende April sei das Produkt fertig gewesen. Schwer: „Ich habe eine Website gebaut und mit einer kleinen Stückzahl begonnen.“ Mittlerweile seien 1000 solcher Schlüsselanhänger im Umlauf. Die Profis stellen das Objekt her, Schwer bringt es über Internet zu den Käufern.

Nur eben mal sieben Zentimeter lang

Das Notouchtool ist gerade einmal etwas mehr als sieben Zentimeter lang, vier Zentimeter hoch und 0,4 Zentimeter stark. Es besteht aus einer Zinklegierung. Sie sei im Gegensatz zu Plastik leicht zu reinigen und desinfizieren.

Am Schlüsselbund befestigt, ist er jederzeit zur Hand. | Bild: privat/Schwer

Es ist ein kleiner Alleskönner am Schlüsselbund. Mit ihm kann man Türen öffnen, Knöpfe im Fahrstuhl drücken, den Touchscreen am Fahrkartenautomaten und das Pin-Feld am EC-Kartenleser bedienen. Schwer schwärmt und erklärt: „Er ist zuverlässig, toll. Zink leitet die Körperwärme weiter, deshalb funktioniert das Tool auch am Touchscreen.“

Zur Person Steven Schwer (29) ist in Singen geboren und aufgewachsen. Seit drei Jahren lebt er mit seiner Partnerin in Jestetten. Er hat in Kreuzlingen/Schweiz studiert und arbeitet als Grundschullehrer im Nachbarland.

Für Schwer ist der Vertrieb ein kleiner Nebenerwerb, mit dem er einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen leisten möchte. Auf seiner Homepage versichert er: „Das Notouchtool verhindert, dass Viren und Bakterien an die Hände gelangen. Es bietet einen bestmöglichen Schutz vor Schmierinfektionen.“ Und: Am Schlüsselbund ist er jederzeit zur Hand.

Informationen im Internet:

http://www.notouchtool.de