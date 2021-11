von Ralf Göhrig

Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Mit einem Volumen von rund 14,5 Millionen Euro liegt er im Bereich des laufenden Jahres. „Der Haushalt gestaltet sich positiv“, konstatierte Bürgermeister Andreas Morasch. Den Einnahmen in Höhe von 7,4 Millionen stehen Ausgaben in Höhe von rund 7,2 Millionen entgegen. Der Überschuss beträgt gut 200.000 Euro. „Allerdings“, gab Rechnungsamtsleiterin Siri Grießer, die den Haushalt vorstellte zu bedenken, „werden im kommenden Jahr die letzten Bauplätze im Bereich Bettleäcker verkauft werden.“ Insofern sehe es für die mittelfristige Zukunft etwas weniger rosig aus.

Glückspielbranche

Bislang trägt das Glückspiel durch die Vergnügungssteuer erheblich zu den Einnahmen der Gemeinde bei. Durch die Abwanderung ins Internet könnte sich das drastisch ändern. | Bild: Ralf Göhrig

Hinzu kommt die unklare Situation der Glückspielbranche. In Lottstetten gibt es mehrere entsprechender Etablissements, die in den vergangenen Jahren via Vergnügungssteuer teilweise mehr als eine Million Euro in die Gemeindekasse gespült hatten. Durch die Liberalisierung des Online-Glückspiels bestehen Bedenken, dass eine Abwanderung ins Internet stattfindet. Dennoch rechnet die Gemeinde im kommenden Jahr mit Einnahmen in Höhe von einer Million Euro. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass der Gemeinde die Problematik um das Glückspiel bewusst sei, dass eine Abwanderung ins Internet jedoch niemanden vom Glückspiel abhalte, im Gegenteil. Doch wenn die Einnahmen zukünftig weitgehend wegfallen, sei dies auch nicht ganz einfach zu verkraften.

Personalkosten

Die Einnahmen des kommenden Jahres stammen hauptsächlich aus Steuern und staatlichen Zuweisungen, der größte Batzen bei den Ausgaben entfällt mit 37 Prozent auf das Personal. Immerhin unterhält die Gemeinde inzwischen alle Kindergärten, was zwangsläufig zu erhöhten Personalkosten gegenüber früheren Zeiten bedeutet.

Investitionen

„Wir investieren im kommenden Jahr in vielen Bereichen“, erklärte Andreas Morasch. Damit soll der Aufschwung unterstützt werden. Auf dem Programm stehen weiterhin die Straßen, allen voran der weitere Ausbau der Dietenbergstraße, aber auch Umweltschutz und der Breitbandausbau sei für die Gemeinde ein wichtiges Anliegen.

Die Gemeinde

Die Gemeinde Lottstetten hat aktuell rund 2300 Einwohner, die in dem Hauptort sowie in den Ortsteilen Dietenberg, Nack und Balm wohnen. Die Gemarkungsfläche beträgt 1340 Hektar, davon sind rund 44 Prozent Wald. Die Gemeinde ist neben Einzelhandel und Gewerbe durch den Abbau von Kies geprägt. Bürgermeister ist seit 2019 Andreas Morasch.