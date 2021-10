von David Rutschmann

Fliegende Juwelen – so werden Kolibris aufgrund ihres schimmernden Federkleids genannt. An fliegende Juwelen erinnern auch die farbenfrohen Formen in den Gemälden von Werner Blattmann, der sich passenderweise den Künstlernamen Kolibri verliehen hat.

Die Acryl-Farben leuchten Besuchern entgegen, die Blattmanns Atelier in seiner Wohnung in Jestetten-Altenburg betreten. „Viele Künstler haben Angst vor der Farbe. Mir war immer klar, dass ich bunte Bilder malen will, die den grauen Alltag auf skuril-satirische Weise aufs Korn nehmen“, sagt der Maler.

Ein klassisches Motiv ist dabei der sogenannte „Kopffüßler“, der in vielen von Blattmanns Bildern auftritt – ein Kritzelmännchen in „gekonnt kindlicher Art“, wie Blattmann sagt. Es symbolisiert den Spieltrieb und die jugendliche Freche, die den Künstler auch mit mittlerweile 70 Jahren nicht verlassen haben.

Werner Blattmann wuchs in Altenburg auf, noch bevor das Dorf zu Jestetten eingemeindet wurde. Erster Berufswunsch: Gärtner. „Dafür fehlte mir aber die körperliche Stärke. Ein Bruder wurde dann aber doch Landschaftsarchitekt“, erzählt er, der dafür 1968 eine Ausbildung bei der Schweizer Post in Zürich begann.

Die Stichworte „1968“ und „Zürich“ dürften bereits verraten, was nicht lange auf sich warten ließ: „Lange Haare und Rockmusik – man nannte uns damals noch nicht Hippies, sondern Gammler“, sagt Blattmann. Seinen Eltern – „sie haben mich streng katholisch verzogen“, sagt er – gefiel der politische Umbruch nicht, den Blattmann mit nach Hause brachte. Mit 18 setzte ihn der Vater vor die Tür.

Lang hielt es Blattmann dann nicht mehr in der Provinz aus: Als Schweizer Staatsbürger blühte ihm der Militärdienst. Um dem zu entgehen, wollte er beim Schwedischen Konsulat politisches Asyl beantragen. Das Gesuch wurde abgelehnt, doch der Wunsch nach Veränderung war bereits tief verankert. Ohne den Job bei der Post zu kündigen, machte sich Blattmann auf Europa-Reise – in der Heimat hinterlässt er lediglich sozialistische Parolen an Schaffhauser Häuserwänden.

Die folgenden Jahre war Blattmann zwischen Amsterdam und dem nahen Osten unterwegs. Für eine längere Weile lebte Blattmann den sozialistischen Traum in einem Kibbuz in Israel, einer genossenschaftlichen und basisdemokratischen Siedlung. 1975 kehrte er schließlich nach Deutschland zurück, um Grafik-Design in Stuttgart zu studieren.

Dort erfuhr Blattmann durch eine befreundete Buchhändlerin von einer linksalternativen, selbstverwalteten Tageszeitung, die in West-Berlin entstehen soll – das klang für den jungen Alternativen spannender als die Werbebranche, in der Grafiker sonst gerne landen. Nur eine Woche später zog er nach Berlin, um die „Taz“ mit aufzubauen. Als Grafiker und politischer Karikaturist begann er dort seine kunstschaffende Karriere.

Eine feste Wohnung hatte er nicht, „in Berlin lebten wir damals überall“ – nur die besetzten Häuser waren ihm zu gefährlich, als Schweizer fürchtete er die Abschiebung. Es war die Zeit des Häuserkampfs in Berlin: „Wir waren blauäugig, aber geändert haben wir auch nichts.“

An den Katz-und-Maus-Spielen mit der Polizei wollte sich Blattmann nicht beteiligen und auch „Gewalt gegen Gewalt“ sei nicht seine Art gewesen. Seine politischen Vorbilder seien mehr die Ikonen der gewaltlosen Revolution gewesen: Nelson Mandela in Südafrika, Gandhi in Indien, Ernesto Cardenal in Nicaragua „und natürlich Winnetou“. An seiner Garage hängt dennoch eine Fahne mit dem Konterfei Che Guevaras.

Als politischer Karikaturist macht sich Blattmann einen Namen – besser gesagt unter dem Namen „Kolibri“, dieser ist ihm beim Spaziergang am Wannsee eingefallen. Er gestaltete bald Buchumschläge und Magazincover, veröffentlichte seine Illustrationen in rund hundert Zeitschriften und beteiligt sich an Ausstellungen von Istanbul bis Montreal. Doch die Arbeit als Karikaturist war nicht das Wahre: „Das ist ein Knochenjob. Manchmal hab ich vor lauter Wut bei den Karikaturen geschmacklich daneben gegriffen.“

Nach dem Fall der Mauer wurde Berlin für den Zeichner zu hektisch. Vor 25 Jahren packte er also seine Siebensachen in ein Taxi und fuhr für 1000 Mark von Berlin zurück nach Altenburg. Hier stand ihm als Teil einer Erbengemeinschaft die Wohnung zur Verfügung, in der er noch heute mit seiner Lebensgefährtin lebt.

Die Rückkehr nach Altenburg war dann die Neuerfindung von Kolibri. Farblich inspiriert von den expressionischen Malern des Blauen-Reiter-Kollektivs, schuf er bald eigene Gemälde. Nach diversen Experimenten fand er seinen Stil. Wändeweise Ausstellungsplakate im Flur seines Ateliers erzählen die überregionale Erfolgsgeschichte, die folgte.

2006 ehrt ihn die Energie Baden-Württemberg (EnBW) mit ihrem Förderpreis, 2014 erhält er den mit 10 000 Euro dotierten Bräunlich-Bieser-Kunstpreis. Seine Bilder sind Teil zahlreicher öffentlicher Sammlungen im Landkreis, derzeit ist im Singener Stadtpark sein Gemälde „Wir wollen die Welt jetzt“ ausgestellt.

Große Inspiration findet Blattmann noch immer in der Musik seiner Jugend. In seinem Atelier hängt eine Fotografie der Gitarren-Legende Jimi Hendrix, von dem er auch schon ein Porträt angefertigt hat. Schwer zu verkraften ist deshalb, dass er nicht mehr beim Malen Musik hören kann – ein Tinnitus ist schuld.

Überhaupt hat Blattmann seine gesundheitliche Situation in den vergangenen Jahren zu schaffen gemacht. Eine Prostatakrebs-Erkrankung bremst ihn aus. Obwohl sie überstanden ist, hinterlässt sie Spuren: Das geliebte Rennradfahren muss er vorerst bleiben lassen. Erst seit einiger Zeit kann er wieder arbeiten. „Manchmal habe ich auch im Krankenhaus gemalt und die Leinwand schnell unter dem Bett versteckt, wenn die Ärzte kamen“, erzählt er und lacht.

Dennoch hadert der Künstler nicht mit dem Älterwerden. „Aufhalten kann ich es ja sowieso nicht.“ Statt eines Arbeitstempos, das dem raschen Flügelschlags eines Kolibris gleichkommt, zwingt er sich nun dennoch, gemächlicher zu arbeiten – bei einer Tasse Tee und einem wundervollen Ausblick auf das Rheinauer Klostertal.