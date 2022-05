von Alexandra Finko

Ukrainer und Deutsche haben sich in Lottstetten an einer großen Festtafel getroffen, um das ukrainische Osterfest zu feiern. Der Frühlingsbeginn wurde mit Feuer und Osterkuchen gefeiert – alles nach ukrainischer Tradition. In der Ukraine wird das Osterfest eine Woche später als in Deutschland gefeiert. Die Männer grillten Fleisch, die Frauen deckten den Tisch, die Kinder spielten im Wald. Dann waren alle zu Tisch geladen. Traditionell aßen alle ein Stück Osterkuchen und begannen, Eier zu bemalen. An diesem Tag versammelten sich mehr als 50 Menschen, um dieses Fest zu gestalten. Es war nicht nur ein Osterfest, sondern ein Feiertag der Einheit verschiedener Nationalitäten.

Die Autorin Alexandra Finko ist 18 Jahre alt und kommt aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Sie hat zwei Jahre lang Journalismus studiert und in Kiew gearbeitet. Sie ist mit ihrer neunjährigen Schwester und ihrer Mutter vor dem Krieg geflohen und lebt mittlerweile in Jestetten.

Es war aber auch ein Feiertag der Hoffnung, die in ukrainischen Herzen nicht verblasst, ein Feiertag der Dankbarkeit für einen herzlichen Empfang und Unterstützung, ein Feiertag der Liebe zum Nächsten, ein Feiertag des füreinander Sorgen, ein Feiertag der Vergebung. Erstmals während des Krieges atmeten Mütter und Kinder erleichtert auf. An diesem Tag fühlten sie sich als Teil eines Ganzen. Und egal, wer welche Sprache spricht, wie hoch die Sprachbarriere ist, es wird nie eine Mauer zwischen uns sein.