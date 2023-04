Es gab viel zu berichten bei der diesjährigen Hauptversammlung der Ortsgruppe Jestetten-Lottstetten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), da die letzte Versammlung im Oktober 2021 stattfand und dementsprechend einiges aufgelaufen war.

Der Ortsverein (OV) finanziert sich hauptsächlich aus Spenden, war im Rahmen der Berichte zu vernehmen. Eine Einnahmequelle stellen die Blutspendetermine in Jestetten dar, die aber einen sehr großen personellen Aufwand erfordern. Die Mietkosten des DRK-Hauses teilen sich Jestetten und Lottstetten untereinander auf. Zwei Drittel trägt Jestetten, Lottstetten übernimmt ein Drittel der Kosten. Ohne die finanzielle Unterstützung, wie sie aktuell geleistet wird, könne der Ortsverein des DRK Jestetten nicht länger existieren, hieß es weiter.

Thomas Wipf, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Jestetten-Lottstetten, berichtete von seiner Arbeit. Es bestehe eine sehr gute Kooperation zwischen den Vereinen der gesamten Raumschaft. Das Vertrauen der Kooperationspartner OV Jestetten und OV Klettgau sei so groß, dass die Mitglieder aus Jestetten bei Krankentransporten auch das Fahrzeug des OV Klettgau unterstützen, aber auch eigenständig – nach Rücksprache, besetzen können. Diese Fahrten finden zur Entlastung des Rettungsdienstes in Randzeiten statt. Wipf betonte die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden Jestetten, Lottstetten und Dettighofen, sowie den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden.

Zusammenarbeit mit der Schweiz

Die grenzüberschreitende Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Samaritern aus Schaffhausen, Rafz und Buchberg ist dem Ortsverein Jestetten ebenfalls ein Anliegen. In besonderen Situationen seien neben der Ausrüstung gute Partner sehr wichtig. Um ressourcenschonend zu agieren, wurde eine Rufbereitschaft eingerichtet. Hier wird bei Veranstaltungen so verfahren, dass am Veranstaltungsort nur ein Rettungsfahrzeug präsent ist und die angrenzenden Ortsvereine lediglich bei Bedarf zum Veranstaltungsort gerufen werden. Auch hiervon sind alle Beteiligten sehr begeistert.

Die Einsätze, die der Ortsverein Jestetten geleistet hat, decken ein breites Spektrum ab. Dies reicht von der Versorgung bei Herzinfarkt, Bewusstlosigkeit bis zur Unterstützung der Feuerwehr bei Verkehrsunfällen. Von 119 Einsätzen im Zeitraum von 2021 bis 20. April 2023 konnten insgesamt nur zwölf Einsätze aus Personalmangel, nicht gefahren werden.

Mitglieder über Jahrzehnte aktiv

Die neue Kreisbereitschaftsleiterin Sabrina Exner übernahm die Ehrungen. Für zehn Jahre wurden Gabriel Abend geehrt, für 20 Jahre Thomas Wipf. Christa Mannig ist seit 40 Jahren Mitglied des Ortsvereins Jestetten. Sie ist die aktuelle Bereitschaftsärztin, möchte aber aus Altersgründen kürzertreten. Sobald die Nachfolge geklärt ist, wird sie dieses Amt abgeben. Ebenfalls für 40 Jahre ist Regina Maier mit dem Treuedienstabzeichen in Gold ausgezeichnet worden. 63 Jahre sind Hedwig und Helmut Hamm im DRK-Ortsverein Jestetten aktiv. Ihnen wurde die für 60 Jahre bestimmte Ehrennadel überreicht. Zum Ehrenvorsitzenden wurde Alfons Brohammer ernannt. Sabrina Exner freute sich, einen so aktiven Ortsverein mit langjährigen Mitgliedern in ihrem Zuständigkeitsbereich zu haben und überbrachte Grüße des Kreisverbandes.

Silvia Tröndle, Bereitschaftsleitung des Ortsverein Klettgau, ist seit April 2023 in der Fachstelle Ehrenamt des Kreisverbandes und bildet das Bindeglied zwischen den ehrenamtlichen Mitgliedern der Ortsvereine, der Kreisbereitschaftsleitung und den Rot-Kreuz-Beauftragten des Landratsamtes.

Die Bürgermeisterin Marion Frey aus Dettighofen sowie Bürgermeister Dominic Böhler aus Jestetten betonten die gute Zusammenarbeit in der Raumschaft, besonders die Motivation und die Zuverlässigkeit, auf die sich die Gemeinden jederzeit verlassen können. Holger Jörns, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Jestetten findet es toll, dass der Ortsverein Jestetten so viele junge Mitglieder hat und schiebt dies auf die Motivationsfähigkeit von Thomas Wipf. Jörns lobte die Zusammenarbeit als sehr gut. Er freue sich, dass man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. „Gemeinsames Ziel ist die Hilfe von Menschen in Not und das funktioniert im Raum „Jestetter Zipfel“ sehr gut“, erklärte der Feuerwehrkommdant voll des Lobes.