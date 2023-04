Bettina Valentin, Leiterin der Volkshochschule, hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Lottstetten über den Stand der VHS Jestetten-Lottstetten berichtet. Die Aufteilung der Kurse bleibt demnach bei 30 Prozent in Lottstetten und 70 Prozent in Jestetten. Bettina Valentin ist weiterhin am Montag und Mittwoch in Jestetten im Rathaus zu erreichen. Ihre Bürozeiten sind durch mehr Verwaltungsaufwand gestiegen, da sie Aufgaben übernommen hat, die vor der Corona-Pandemie die Dozenten erledigt haben. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden Lottstetten und Jestetten sei sehr gut.

Die VHS suche weiterhin händeringend Dozenten, um das Kursprogramm aufrecht zu erhalten und erweitern zu können. Einige Dozenten sind nach der Corona-Pandemie nicht wieder zurückgekehrt oder nicht mehr bereit, weite Wege aus Waldshut oder Konstanz auf sich zu nehmen. Die Kooperation mit der VHS Wutöschingen und Klettgau funktioniere sehr gut, Kurse würden gegenseitig beworben und könnten mit Kursteilnehmern aus allen Zuständigkeitsbereichen belegt werden. Die Kursteilnehmer begrüßen laut Valentin den Hinweis zur rechtzeitigen Erinnerung an den gebuchten Kurs und die Anmeldebestätigung sehr.

Der Vergleich zwischen 2019 und 2022 zeigt, dass das Niveau von 2019 noch nicht erreicht ist. Für 2023 liegen noch keine Vergleichszahlen vor. Da die der VHS zur Verfügung gestellten Vortragsräume oft am Folgetag gleich morgens wieder belegt sind, muss Bettina Valentin nach der Veranstaltung sämtliche Stühle versorgen. Dies war früher am Folgetag möglich, dadurch werden manche Tage von Valentin wesentlich länger. Der Stellenumfang von 50 Prozent reicht durch geschickte Einteilung aber weiterhin aus. Bürgermeister Andreas Morasch zeigte sich froh, eine so gut aufgestellte VHS in der Gemeinde zu haben und regt an, das Angebot beim nächsten Neubürgerempfang zu präsentieren.