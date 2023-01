von Rotraud Opfermann

Die Leiterin der Volkshochschule, Bettina Valentin, berichtete von der aktuellen Situation der Volkshochschule Jestetten-Lottstetten. Die Gewichtung zwischen den Angeboten in Jestetten und Lottstetten liegt bei etwa 30 Prozent zu 70 Prozent.

Die Anzahl der angebotenen Kurse, jeglicher Art, konnte noch nicht auf den Stand vor der Corona-Pandemie von 2019 gebracht werden, jedoch auf den Stand von 2020. Hierüber ist Bettina Valentin sehr froh.

Interesse noch etwas verhalten

Die Teilnehmerzahl ist in allen Kursen verhalten. In den Sprachkursen waren „vor Corona“ im Schnitt zwölf Teilnehmer, jetzt sieben bis acht Personen. Auch mit dieser Teilnehmerzahl finden die Sprachkurse statt, da die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Für die Bewegungskurse können 20 bis 25 Anmeldungen angenommen werden.

Bettina Valentin hat im Gemeinderat über die Arbeit der Volkshochschule Jestetten-Lottstetten informiert. (Archivbild) | Bild: Thomas Güntert

„Das Problem des verhaltenen Interesses ist kein Einzelphänomen, es trifft auf alle elf Volkshochschulen im Umkreis zu. Das Interesse hat leider auf Seiten der Teilnehmer und Dozenten nachgelassen“ wie Bettina Valentin berichtete. Sehr schwierig ist es, dauerhaft Dozenten zu finden, die den Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ anbieten. Da Jestetten die einzige VHS ist, die diesen Kurs anbietet, waren schon zwölf Menschen aus zehn Nationen anwesend. Die Vorarbeiten stellen durch den großen Aufwand eine große Herausforderung an die Dozenten und leider kann dies nicht auf Dauer geleistet werden.

Die VHS Jestetten-Lottstetten hofft, dieses „Aushängeschild“ noch lange anbieten zu können. Unterstützung erhält die VHS durch die Kooperation mit der VHS Klettgau-Wutöschingen und durch das Landratsamt Waldshut-Tiengen. Im Bezug auf den Kinderzirkus Stella, der seit vielen Jahren in den Sommerferien angeboten wird, berichtete Bettina Vallentin von sehr guter Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und von den nötigen Geldspenden, für die sie sich in diesem Zusammenhang noch einmal bedankte.

Auch Feuerwehr Thema bei Sitzung

Holger Jörn, der Kommandant der Freiwilligen Feierwehr Jestetten, informierte die Gemeinderäte in einem ausführlichen Bericht über die Ausführung und Notwendigkeit eines neuen Feuerwehrfahrzeugs.

Das Fahrzeug, das LF16, das ausgetauscht werden muss, ist im Jahr 1997 in Betrieb genommen worden und mittlerweile in die Jahre gekommen. Die aufkommenden Schäden, an Pumpe, Karosserie und Aufbau können nicht mehr wirtschaftlich behoben werden. Die Beschaffung von Ersatzteilen für die Pumpe stellt jedes Mal eine Herausforderung an den Servicetechniker, viele Teile sind nicht mehr lieferbar.

Das Gerätehaus der FFW Jestetten. Über den Zuschuss für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs wurde im Gemeinderat beraten. | Bild: Rotraud Opfermann

Er stellte dem Gemeinderat das Fahrzeug des Typs LF 10 vor, das mit den Rüstsätzen für Hilfeleistung und Rettung dem aktuellen LF 16 entsprechen wird. Die Fahrzeugbeschaffung wird durch die allgemeine Lieferlage noch viel Zeit in Anspruch nehmen.

In dieser Sitzung ging es nicht darum, den Kauf des Fahrzeugs, das etwa 450.000 Euro kosten wird, sondern lediglich darum, den Startschuss für die Beantragung des Zuschusses, der 96.000 Euro betragen wird, zu geben. Diesem Antrag wurde einstimmig entsprochen. Holger Jörns informierte über das weitere Verfahren, das bis zur Auslieferung eines Fahrzeuges bis zu 30 Monaten dauern kann.

Holger Jörns betonte die Wichtigkeit eines zeitgemäßen Fahrzeugs, einer zeitgemäßen Feuerwehrausrüstung, um die Leistungsfähigkeit der FFW zu gewährleisten. Hier war die Zustimmung der Gemeinderäte zu vernehmen, ebenso, dass eine so ausführliche Information zur Fahrzeugsituation stattgefunden hat. Holger Jörns bot an, jährlich dem Gemeinderat zu berichten, dies wurde sehr begrüßt.