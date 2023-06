Frau Russ, wie viele Besucher kamen?

Wir schätzen zwischen 5000 bis 6000 Besucher, das war ein gewaltiger Erfolg.

Was war besonders gelungen?

Die Kombi aus Information des Hofes, die Vielfalt der Aussteller, welche die Zusammenhänge von landwirtschafts- bzw. Energiewirtschaftsbezogener Maschinenvorführungen, Geräten, Lohnunternehmen. Bauwirtschaft, Dienstleistern, sowie der Handel und die vielen damit verbundenen Arbeitsplätze in der Region darstellten. Gut angekommen ist die musikalische Unterhaltung mit Blasmusik, die Mega Partynacht mit DC Paddy und die entspannte Feststimmung mit vielen Menschen, die sich auf dem Hof in der geselligen Stimmung sehr wohl fühlten. Und schließlich das kulinarische Angebot. Das zeigte sich auch dadurch, dass bis auf die Grillwürste am Sonntagnachmittag alles ausverkauft war.

Was kann noch optimiert werden?

Wir haben mit ca. 220 Einzelschichten eine super Hilfsbereitschaft von Helfern erfahren. Freunde, Familienmitglieder, Bekannte vom Musikverein und der Familie Russ. Der Einsatz der Organisationsgruppe sowie der unermüdliche Einsatz der Vereinsmitglieder haben es erst möglich gemacht diesen Festbetrieb zu bewältigen. Vielleicht würden wir die Arbeitspläne dem zeitlichen Ansturm noch etwas anpassen. Man darf nicht vergessen, es standen keine Profis in der Gastronomie des Hoffestes. Dafür hat sich Planung und Umsetzung in der tollen Zusammenarbeit mit dem Musikverein Lottstetten, der Mithilfe des Bauhofes, der Feuerwehr und auch der Landfrauen als sehr gelungen gezeigt. Nach drei intensiven Festtagen viel Vorbereitung und Nacharbeit schauen wir mit Freude und Stolz zurück auf ein tolles Wochenende, an dem wir für das „Gesamtpaket Hoffest“ viel Lob und Zuspruch erhalten haben. Das Hoffest hat wieder einmal gezeigt, dass die Dorfgemeinschaft durch solche Feste zusammenwächst und auch die nächste Generation mit dabei ist um solche Aufgaben zu stemmen.