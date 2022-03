von Ralf Göhrig

Der Gemeinderat Lottstetten hat die Ausweitung der 30er Zone in nordöstliche Richtung abgelehnt. Im Rathaus war ein Antrag eingegangen, das Teilstück des Rosenhofwegs zwischen Bonnletstraße und Feldwiesenstraße ebenfalls als Zone 30 auszuweisen. Im angrenzenden Bereich Bettleäcker I sind bereits einige Straßenabschnitte aufgrund der Nähe zu Grundschule und Kindergarten entsprechend ausgeschildert. In diesem Zusammenhang brachte Bürgermeister Morasch den Vorschlag ins Spiel, nicht nur den Rosenhofweg, sondern die Verkehrsberuhigung auf weitere Teile des Neubaugebiets auszudehnen, um eine einheitliche Regelung zu haben.

Doch diese Regelung ging den meisten Gemeinderäten zu weit, hatte man doch erst unlängst beschlossen, keine flächigen 30-Kilometer-Zonen in den Wohngebieten einzuführen. Und wenn man die Quartiere östlich der Bahnlinie reguliert, müsste man dieses auch auf der gegenüberliegenden Seite einführen. Doch damit würde der jüngste Beschluss ad absurdum geführt, so die Meinung.

Breite Ablehnung

Martin Russ (CDU) lehnte eine Ausweitung der 30er Zone ab. „Man kann hier ohnehin nicht schneller fahren, also macht es keinen Sinn, die Straßen sind viel zu kurz und zu eng und es gibt zahllose Kreuzungen“, stellte er fest und ergänzte, dass verantwortungslose Raser auch bei Tempo 30 zu schnell fahren würden. In diesem Zusammenhang wies Bürgermeister Morasch darauf hin, dass die Auswertung der gemeindeeigenen Verkehrsüberwachung ergeben habe, dass mehr als 90 Prozent der Autofahrer die Geschwindigkeit einhalten.

Auch Walter Rogg (SPD) plädierte für die Ablehnung des Antrags. „Ich bin dafür, dass alles bleibt, wie es ist.“ Stefan Rehm (Freie Wähler) appellierte an die Eigenverantwortung der Anwohner: „Es sind fast ausschließlich Anwohner, die diese Straßen befahren, also ist es in ihrem Interesse, sicher zu fahren.“

Lars Rehm (CDU) sah eine Verkehrsberuhigung dagegen als sinnvoll an und sprach sich für die Komplettvariante aus. Allerdings konnten sich die Befürworter der 30er Zone nicht durchsetzen. Auch die Minimalvariante, die nur die Ausweitung auf den ganzen Rosenhofweg vorsah, fand keine Mehrheit. Die 30er-Zone bleibt also bestehen.