von Rotraud Opfermann

„Kinder stärken, Kinder schützen“ – unter diesem Motto sind von 6. bis 8. Januar wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Jestetten von Haus zu Haus unterwegs. Als Heilige Drei Könige bringen sie die segensreiche Weihnachtsbotschaft, dass Gott Mensch geworden ist, um den Menschen nahe zu sein.

In diesem Jahr steht der Schutz von Kindern im Mittelpunkt der größten Sozialaktion Deutschlands. Die dabei gesammelten Spenden unterstützen vom Kindermissionswerk ausgesuchte Projekte für Kinder in Indonesien und weltweit. Es können sich alle Kinder melden, die an der Sternsingeraktion teilnehmen wollen, egal welcher oder auch ohne Konfession. Je mehr Kinder aktiv sind, desto mehr Kindern in der Welt kann geholfen werden. Jeder ist willkommen.

Info und Anmeldung sind beim Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Jestetten unter Telefon 07745/72 48 oder per E-Mail (info@kath-se-jestetten.de) möglich.