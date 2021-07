Jestetten – Brücke zur Schweiz wird Jestetten gerne genannt, was sich auch in der Situation der beiden Gewerbegebiete widerspiegelt. Mit der südöstlichen Lage der Gewerbegebiete Rheinauer Breite und Stieg bietet sich den dort angesiedelten Unternehmen in vielerlei Hinsicht eine sehr gute Lage. Auch das Gewerbegebiet Guggenberg im Ortsteil Altenburg, direkt an der Kreisstraße gelegen, ist verkehrstechnisch sehr gut erreichbar. Ende der 70er Jahre entstanden in Jestetten die Gewerbegebiete Rheinauer Breite und Stieg. Die insgesamt 12,6 Hektar großen Grundstücke bieten heute einer Vielzahl von Handwerksbetrieben, Paketshops, sowie teilweise kleineren industriellen Unternehmen allein geografisch gesehen eine sehr gute Ausgangslage. Auch der regionale Recyclinghof und einige Gastronomiebetriebe sind hier zu finden. Die direkte Anbindung an die Bundesstraße 27, die täglich von bis zu 19.000 Autos frequentiert wird, gilt als eine schnelle Verkehrsanbindung sowohl in die Schweiz als auch Richtung Singen zum Autobahnanschluss A 81 und wird von beiden Seiten der Grenze gerne genutzt.

Bürgermeisterin Ira Sattler ist sich der Wichtigkeit der Branche voll bewusst und prinzipiell mit der Durchmischung des Gewerbes in der Gemeinde zufrieden. Bis in die 90er Jahre prägten das Rotlicht-Milieu und Casinos die Ortsdurchfahrt, was dazu führte, dass Jestetten auch gerne mal „Klein Las Vegas“ genannt wurde. Um diesem Image entgegenwirken zu können, sind bei den Gewerbegebietsausweisungen von Beginn an Vergnügungsstätten und Handelsnutzungen mit hohem Kundenverkehr ausgeschlossen worden. Das Ortszentrum wurde als Einkaufsstandort mit einem vielfältigen Gastronomie- und Dienstleistungsangebot entwickelt.

Was nach Meinung der Bürgermeisterin noch Entwicklungspotential hat, ist die klassische Industrie mit der Ansiedelung mittelständischer Unternehmen. „Wohnortnahe Arbeitsplätze sind ein hohes Gut,“ erklärt sie den Wunsch nach einer weiteren Entwicklung.

Zukunft

Einige kleinere kommunale Grundstücke in den Gewerbegebieten sind aktuell noch frei, weiter gibt es im Gewerbegebiet aktuell noch ein größeres Areal aus privater Hand zu kaufen. Um auch zukünftig ausreichend Entwicklungspotenzial bieten zu können, hat die Gemeinde jüngst begonnen, ein neues Gewerbegebiet zu planen. Zur Optimierung der Jestetter Gewerbegebiete hat die Gemeinde eine neue Zufahrt in Richtung des Zolls Jestetten-Hardt gebaut. Diese neue Anbindung hat schon jetzt für diverse Anfragen interessierter Unternehmen gesorgt. Nach aktuellem Stand wird der Gemeindeverw?altungsverband das Verfahren zur punktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplans im September 2021 einleiten.