Die Arbeiten an der B 27 zwischen der Zollanlage Lottstetten und der Abfahrt in Richtung Lottstetten laufen laut Auskunft des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) planmäßig und sollen am Freitag, 1. September, abgeschlossen sein.

Blick in Richtung Jestetten, die Fahrbahn ist bis zur Ausfahrt Nack aus Richtung Jestetten komment bereits fertiggestellt, incl. Markierung | Bild: Rotraud Opfermann

Allerdings wird es bis zum Abschuss der Arbeiten „zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.“

Das wird derzeit an der B27 gemacht Die Sanierung der B27 hat am 24. Juli begonnen. Die Straße wird zwischen der Zollanlage Lottstetten und der Abfahrt in Richtung Lottstetten auf einer Länge von rund 2,25 Kilometern saniert. Für die Arbeiten wurde die Sperrung durch die Arbeiten auf der Schweizer Seite (Schaffhauser Straße, die zur Zollanlage Lottstetten führt) ausgenutzt, da so die Straße voll gesperrt werden kann, ohne für weitere Verkehrsbeschränkungen zu sorgen, teilte das Regierungspräsidium in einer früheren Mitteilung mit. Neben der Fahrbahnsanierung soll auch der seitlichen Kurzzeitparkplatz am Zoll erweitert werden. So wird der Verkehr geregelt Während der Bauarbeiten wird der aus der Schweiz kommende Verkehr über die Nacker Straße (L 165 A) auf die B 27 zurückgeführt. In die Schweiz wird der Verkehr über die Anschlussstelle Lottstetten/Balm und die Hauptstraße (K 6580) durch Lottstetten zum Grenzübergang Rafz geführt.

Wie ist die aktuelle Situation auf den Straßen?

Das Regierungspräsidium gibt in seiner Mitteilung einen Überblick über die anstehenden Arbeiten und die jeweiligen Auswirkungen auf den Verkehr.

Blick zum Zollamt, am rechten Bildrand der neue lange Haltestreifen. | Bild: Rotraud Opfermann

16. bis 22. August

Der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Nack und Lottstetten/Balm ist seit Mittwoch, 16. August, bis Dienstag, 22. August, 5 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird durch Lottstetten geführt.

22. bis 25. August

Von Dienstag, 22. August, bis Freitagabend, 25. August, gegen 18 Uhr, soll die B27 aus Richtung Schweiz kommend einspurig befahren werden können. Der Verkehr in Richtung Zoll wird weiterhin durch Lottstetten geführt.

25. bis 28. August

Ab Freitagabend, 25. August, bis Montag, 28. August, 5 Uhr wird die Bundesstraße noch einmal voll gesperrt und der Verkehr erneut durch Lottstetten umgeleitet. In diesem Zeitraum rechnet das RP erneut mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Wartezeiten für den in Richtung Schweizer Grenze fahrenden Verkehr.

28, August bis 1. September

Von Montagfrüh, 28. August, bis Freitag, 1. September, muss die B27 für Restarbeiten noch einmal halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird laut Auskunft des RP auf der jeweils gesperrten Fahrtrichtung an der entsprechenden Anschlussstelle ausgeleitet und durch Lottstetten zur B 27 zurückgeführt.

Blick vom Zollamt in Richtung Lottstetten, hier links ist der neue Haltestreifen zu sehen | Bild: Rotraud Opfermann

Zum Abschluss der Sanierung steht der Einbau der Leitplanken an, hier sollen Tages- und Wanderbaustellen eingerichtet werden. „Dabei kann es in kurzen Abschnitten noch zu halbseitigen Sperrungen kommen, die dann per Ampel geregelt werden“, informiert das RP abschließend.

Und die Arbeiten in der Schweiz?

Kurz vor der Sanierung der B27 hat in der Schweiz die Sanierung der Schaffhauserstrasse von der Gemeindegrenze Wil bis zur Landesgrenze begonnen. Die Instandsetzung habe aufgrund der guten Witterung und des großen Einsatzes aller Beteiligten rund zwei Wochen schneller als vorgesehen umgesetzt werden können, informiert die Baudirektion des Kantons Zürich in einer Mitteilung.

Die Schaffhauserstrasse wurde für die Arbeiten im betroffenen Abschnitt für den Verkehr komplett gesperrt. Die Vollsperrung endet laut Angaben der Baudirekten am Sonntag, 20. August, um 22 Uhr. Bis Ende August seien noch kleine Arbeiten notwendig. Diese sollen laut Auskunft jedoch nur zu kleineren Verkehrseinschränkungen führen.