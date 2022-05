von Ingrid Ploss

Der neue Schulleiter der Schule an der Rheinschleife Jestetten, Robert Poljak, wurde vor Kurzem in einer Feierstunde in der Gemeindehalle in sein Amt eingeführt. Konrektorin Stephanie Brettschneider begrüßte unter anderem Robert Poljak, dessen Frau und Familie, Schulrat Helios Scherer vom Staatlichen Schulamt Lörrach, die Bürgermeister Dominic Böhler (Jestetten) und Marion Frei (Dettighofen), das Kollegium und Mitarbeiter der Schule sowie Vertreter des Gemeinderates und des Rathauses.

Eine Instrumentengruppe aus Lehrkräften umrahmte die feierliche Amtseinführung. | Bild: Schule an der Rheinschleife

Die offizielle Amtseinführung übernahm Schulrat Helios Scherer. Er sei gerne nach Jestetten gekommen, um Robert Poljak, den er durch dessen Fortbildungstätigkeit als Fachberater Mathematik bereits seit einigen Jahren begleitete, zu gratulieren und ihm einige Gedanken zum Thema Führung mit auf den Weg zu geben.

Weitere Grußworte und Glückwünsche überbrachten Bürgermeister Dominic Böhler sowie der Rektor der Realschule Jestetten, Peter Haußmann. Er setze in seiner Ansprache die Schulgemeinschaft mit einem Schiff gleich, welches der neue Kapitän des Schulschiffs stets sicher durch alle Stürme führen solle. „Allzeit gute Fahrt!“, wünschte Haußmann und überreichte Robert Poljak eine Kapitänsmütze.

Pfarrer Richard Dressel folgte bei seinen Glückwünschen den Ratschlägen seines Bruders, Schulleiter in Villingen, und schloss seine Grußworte mit dem Aaronitischen Segen aus dem Buch Mose. In Reimform gratulierte Amtsvorgänger Hans Strittmatter. Konrektorin Stephanie Brettschneider überbrachte abschließend Glückwünsche im Namen des Kollegiums mit der Versicherung einer guten Zusammenarbeit für das Wohl der Schulgemeinschaft. Mit dem überreichten Wunschbaum schlossen sich alle Kollegen den guten Wünschen an.

Persönliche herzliche Worte für ein gutes Gelingen der Führungsarbeit gelangen Robert Poljaks Mutter, die diese stellvertretend für die ganze Familie überbrachte. Robert Poljak bedankte sich für die zahlreichen Ermunterungen und Wünsche für die neuen Herausforderungen bei seiner Arbeit als Rektor: „Ich wünsche uns allen eine respektvolle, fruchtbare Zusammenarbeit und freue mich auf eine weiterhin freundliche Lern-Atmosphäre an unserer Schule.“ Zum Abschluss spielte ein Ensemble aus Musikern und Lehrern das LIed „You never walk alone“, bevor alle Gäste den Abend bei einem Stehempfang ausklingen ließen.