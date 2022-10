von Ralf Göhrig

Der Lottstetter Sport- und Freizeitpark ist um eine Attraktion reicher: Die Fläche zwischen Gemeindehalle, Schulhaus, Haus der Musik und Kaltenbrunnenstraße erhielt eine Teqball-Platte sowie eine Graffitiwand. „Die Jugend ist uns sehr wichtig“, betonte Bürgermeister Andreas Morasch, als die neuen Anlagen offiziell in Betrieb genommen wurden. „Hier bieten wir die Möglichkeit, den Zugang zu einer neuen Trendsportart zu finden.“ Teqball ist eine Art Fußballtennis, das an einer gewölbten Platte gespielt wird – also eine Verschmelzung von Fußball und Tischtennis, erklärte der Bürgermeister.

Begrenzt wird die neu geschaffene Fläche auf dem Sport- und Freizeitpark von einer Graffitiwand. Diese Fläche soll es ermöglichen, dieser Kunstform mit Spraydosen freien Lauf zu lassen, ohne dass fremdes Eigentum beschädigt oder unerwünscht besprüht wird. Die Kosten der Anlage liegen bei rund 9000 Euro für Platte und Wand, die zum Aufstellen nötigen Arbeiten hat der Lottstetter Bauhof übernommen.

„Für die Graffitiwand und Teqball-Platte haben wir einen Zuschuss in Höhe von 6500 Euro aus dem Förderprogramm ‚Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche‘ aus Mitteln des baden-württembergischen Staatshaushalts erhalten“, erklärte der Bürgermeister. Zusammen mit seinen Mitarbeitern demonstrierte Andreas Morasch, wie Teqball funktioniert. Bald übernahm die Dorfjugend das Feld. Für diejenigen, die nur zuschauen wollten oder auf ihren Einsatz warteten, gab es Bratwürste, Brot und Cola.