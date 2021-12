von Ingrid Ploss

Zur Vernissage im Künstlerhaus in Lottstetten erwarteten die Besucher auf drei Etagen Werke von in- und ausländischen Künstlern – Installationen, Malerei, Skulpturen und Comics. Das Künstlerduo Anra hatte eingeladen und freute sich über reges Interesse. Die Künstlerkollegen waren anwesend und standen für Gespräche oder Fragen zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten Noch bis 19. Dezember sind die Kunstwerke im Künstlerhaus Lottstetten samstags und sonntags, jeweils von 15 Uhr bis 18 Uhr, oder nach Vereinbarung zu besichtigen. Am 19. Dezember beendet eine Finissage ab 15 Uhr die Ausstellung.

Bilder von Claudia Boss, Michael Ehrhardt, Detlev Eilhardt, Ania Dziezewska, und Tony Miello waren zu sehen, von figürlich bis abstrakt. Volker Scheurer arbeitet an Skulpturen, die von drei Zentimetern bis 17 Meter in die Höhe schießen können. Besonders sehenswert waren, neben weiteren Werken, die hier ausgestellten eigenwilligen Bronzen. Von der Natur lässt sich Holzbildhauer Lukas Schmid inspirieren, aber auch Restaurationen gehören zu den Arbeiten in seiner Werkstatt in Eggingen. Der von Anra in Trash-Art ausgestaltete Dachboden zeigt einmal mehr ihre Auseinandersetzung mit unserer Lebensart.