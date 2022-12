von Rotraud Opfermann

Bürgermeisterstellvertreter Andreas Merk hat dem Sozialverband VdK Jestetten in dessen Adventsfeier für das Engagement gedankt. „Mehr denn je ist es wichtig, dass es starke Verbände gibt, die sich für eine sichere Rente, gegen Armut und soziale Ausgrenzung, für eine leistungsfähige und bezahlbare Kranken- und Altersvorsorge, gerechte Löhne, für Demokratie, Rechtsstaat, Solidarität und Menschlichkeit und gegen Gewalt und Ausgrenzung einsetzen“, sagte Merk.

Die Kreisverbandsvorsitzende Lucia van Kreuningen richtete anschließend ihre Worte an die anwesenden Mitglieder und Gäste. Sie berichtete von der seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegenen Beratungsnachfrage und warb gleichzeitig um Unterstützung für den Kreisvorstand Waldshut aus dem Raum Jestetten. Die Nachfrage um Unterstützung von Menschen die unter Long-Covid leiden und dadurch arbeitsunfähig oder eingeschränkt arbeitsfähig sind, sei so enorm gestiegen, dass es schwierig sei, mit den ehrenamtlichen Beratern allen gerecht zu werden. Die Mitgliederzahl des Kreisverbands liege derzeit bei knapp weniger als 4000 und steige.

Der Nikolaus kam mit Knecht Ruprecht zur Feier und brachte die Weihnachtsrede des VdK mit, wie es vor der Pandemie üblich gewesen ist. Heute sei es nicht leicht, in weihnachtliche Stimmung zu kommen, zeichne sich diese Zeit doch mit Stille und Besinnlichkeit und vor allem mit Frieden aus, der aber vielerorts fehle.

Der Nikolaus hob auch das Engagement der VdK-Mitglieder hervor und berichtete von den 12.000 Verfahren, die im Jahr 2021 vor Sozialgerichten abgeschlossen wurden und bei denen mehr als 16 Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten wurden. Ohne den VdK sei dies undenkbar. Auch berichtete der Nikolaus davon, dass von den circa 94.000 Heimbewohnern in Baden-Württemberg aktuell 28.200 Menschen auf soziale Hilfe angewiesen seien, sie könnten den Eigenanteil von mehreren tausend Euro im Monat nicht alleine aufbringen. „Behinderung darf niemanden ausgrenzen, Inklusion und Barrierefreiheit muss endlich in Schule, Beruf und Arbeit umgesetzt werden“, damit schloss der Nikolaus und wünschte ein frohes Fest.