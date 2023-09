Der Schwarzwaldverein Lottstetten hatte am Freitag, 1. September, seine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung. Vorsitzender Günther Haberstock begrüßte die 25 stimmberechtigten Mitglieder und Gäste und eröffnete die Versammlung mit dem Hauptthema „Auflösung des Vereins“. Andreas Morasch, Bürgermeister von Lottstetten, wurde von den Anwesenden zum Veranstaltungsleiter gewählt.

Vorbereitung für die Abstimmung

Nach Abarbeitung der Tagesordnungspunkte kam es zur Abstimmung bezüglich Vereinsauflösung. Die Abstimmung fiel mit 24 Stimmen für die Auflösung und mit einer Stimme dagegen aus. Mit diesem Votum beginnt das Liquidationsjahr des Schwarzwaldvereins Lottstetten, welches am 31. Dezember 2024 endet. Während dieser Zeit werden die Wegepflege und Arbeitseinsätze weiter geplant und durchgeführt. Ob Wanderungen für die Öffentlichkeit angeboten werden, hängt vom Engagement der Mitglieder ab.

So läuft‘s mit dem Mitgliedsbeitrag

Da der Verein während des Liquidationsjahrs weiter besteht, wird im April 2024 der Mitgliedsbeitrag fällig. Obwohl der Hauptverband des Schwarzwaldvereins die Beiträge zum 1. Januar erhöht, verzichtet der Schwarzwaldverein Lottstetten, diese Erhöhung von 5 beziehungsweise 8 Euro an die Mitglieder weiterzugeben. Die Erhöhungen werden nach Beschluss des Vorstands aus der Vereinskasse an den Verband bezahlt. Sollten Mitglieder den Mitgliedsbeitrag nicht mehr leisten wollen, muss eine Kündigung zum 31. Dezember, spätestens bis zum 30. November abgegeben werden.

Ein Wechsel ist auch noch möglich

Nach Gesprächen des Vereinsvorsitzenden Günther Haberstock mit dem Schwarzwaldverein Stühlingen ist ein Wechsel in diesen Ortsverein möglich. Informationen können bei Günther Haberstock eingeholt werden.

Dann gehören sie zum Hauptverband

Nach Ende des Liquidationsjahrs werden die Mitglieder, die sich noch nicht entschieden haben, automatisch in den Hauptverband überführt. Hier sind weiterhin Mitgliederbeiträge fällig, jedoch wesentlich höher als die Beiträge in den Ortsvereinen.

Zum 1. Januar sind die Mitgliedsbeiträge im Freiburger Verband folgende: Einzelmitgliedschaft: 60 Euro; Familienmitgliedschaft 75 Euro; Jugendmitgliedschaft: 50 Euro; und Körperschaften: 100 Euro pro Jahr. Beim Schwarzwaldverein Stühlingen werden niedrigere Beiträge erhoben, so wie es auch in Jestetten ist.

Die Wegpflege muss besprochen werden

Durch die Auflösung des Vereins werden Gespräche mit den Gemeinden, in denen der Ortsverein Lottstetten die Wegpflege übernommen hat, nötig. Für die Gemeinden ein wichtiges Thema, das besprochen werden müsse, erklärte Bürgermeister Andreas Morasch. Diese Gespräche sind im kommenden Oktober geplant.

So können sie alles doch noch verhindern

Wenn sich während des Liquidationsjahrs engagierte Menschen finden, die die Gruppe der Vorsitzenden mit allen Aufgaben und Pflichten übernehmen wollen, besteht immer noch die Möglichkeit, den Verein weiter bestehen zu lassen. In diesem Fall könnten sich diese Interessenten Haberstock wenden.

Und so wird das Vereinsguthaben verteilt

Bezüglich des Guthabens des Vereins am 31. Dezember 2024 wurde abgestimmt, dass 40 Prozent dem BUND Jestetten, 40 Prozent dem NABU Waldshut-Tiengen und 20 Prozent dem Hauptverband zufließen werden. Laut Satzung sind bei Auflösung die Gelder an Kultur- und Landschaftspflegende Vereine abzugeben.

Lottstetten Entscheidung über Auflösung des Schwarzwaldvereins Lottstetten fällt erst im September 2023 Das könnte Sie auch interessieren

Der Hauptverband wird den Ortsverein Lottstetten in Bezug auf die Mängelrüge bei den Bauarbeiten am Locherhofbrunnenweiher anwaltlich unterstützen, hierfür möchte der Ortsverein sich mit den 20 Prozent revanchieren.

Der Hintergrund Bereits im April, in der Hauptversammlung, hatte Günther Haberstock die personellen Probleme an der Vereinsspitze deutlich angesprochen. Er hatte angekündigt, dass er selbst für den Vorsitz ab 2024 nicht mehr zur Verfügung steht. Einige andere Ämter im Vorstand waren überdies nicht besetzt. Nachfolger fanden sich nicht. „Eine Vereinsauflösung wird auch deshalb notwendig, weil durch das Wegfallen von tragenden Elementen im Vorstand der Vereinszweck nicht mehr gegeben ist“, hatte Haberstock im Juli erläutert. Somit würde schlussendlich die Gemeinnützigkeit entfallen, entsprechend das Ende der Körperschaftssteuerbefreiung nach sich ziehen. Auf dieser Basis sah Haberstock keine Zukunft mehr für den Schwarzwaldverein Lottstetten. Trotz allem Spaß am Wandern.

Günther Haberstock wird sich mit den anderen Vorstandsmitgliedern, die gemeinsam das Liquidationsteam bilden, um alle nötigen Dinge kümmern.

Andreas Morasch betonte am Ende der Versammlung sein Bedauern über die Auflösung des Vereins und dankte dem Vorsitzenden sowie den Vereinsmitgliedern für ihr langes Engagement.