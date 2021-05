von sk

Die Kolpingfamilie Jestetten ist 1923 gegründet worden und bereitet sich auf das Jubiläum in zwei Jahren vor. Über lange Jahre hinweg galten wichtige Dokumente aus der Frühzeit der Kolpingfamilie als verschollen. Vermutet wurde, dass sie bei einem Hochwasser zerstört worden sind. Zur freudigen Überraschung aller sind diese Dokumente nun doch wieder aufgetaucht. Dazu gehören die Gründungsurkunde und Protokollbücher, die die Aktivitäten über Jahrzehnte hinweg belegen, teilt der Verein mit.

Die Protokolle zeigen, dass Kolping Jestetten von Anfang an den ganzen Jestetter Zipfel umfasste. Die bewegten Zeiten werden in den Protokolleinträgen reflektiert. So wird im Jahr 1937 – während des NS-Rassenwahns – über einen Vortrag des katholischen Priesters Georg Jäger berichtet. Demnach gäbe es die vom Nationalsozialismus propagierte „reine Rasse“ gar nicht, weil sich die Völker durch ihre Bewegungen vermischt hätten. Das Streben nach der „reinen Rasse“ würde „eher zum Untergang als zum Aufbau führen“.

Zu den wiederentdeckten Dokumenten gehören auch Unterlagen zum lokalen Sportverein „Deutsche Jugendkraft/DJK“, der aus der Kolpingsfamilie heraus gegründet worden war und 1933 unter NS-Druck aufgelöst wurde. Die Dokumente bieten einzigartige Einblicke in die lange Geschichte von Kolping Jestetten. Im Rahmen der weiteren Vorbereitung des Jubiläums werden alle Dokumente gründlich durchgearbeitet.

Die Kolpingfamilie Jestetten sucht nach weiteren Dokumenten wie zum Beispiel auch Fotos aus ihrer Geschichte. Interesse besteht insbesondere auch an Dokumenten zur Geschichte von katholischem Volksverein Jestetten und katholischem Arbeiterverein Altenburg. Sie waren vor dem Ersten Weltkrieg aktiv und in gewissem Sinne Vorgänger der Kolpingfamilie. Hinweise nimmt Konrad Schlude, Telefon 07745/92 78 00, oder per E-Mail (konrad@schlu.de) entgegen.