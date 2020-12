von sk

Auch im Jestetter Zipfel ist dieses Jahr vieles anders: kein Basar in St. Benedikt zu Christkönig, kein Pfarrfest zu St. Martin in Baltersweil, keine Adventsfeier der Frauengemeinschaft und keine Weihnachtsfeiern der Ministrantengruppen. Die katholische Seelsorgeeinheit Jestetten musste wegen der Pandemie ihre Aktivitäten entsprechend umplanen.

Weihnachtsgottesdienste

In seiner erstmals als Onlinekonferenz durchgeführten Sitzung hat der Pfarrgemeinderat die Gottesdienste für Weihnachten und den Jahreswechsel festgelegt. Weihnachtsgottesdienste werden in allen vier Gemeinden (Jestetten, Altenburg, Lottstetten, Baltersweil) gefeiert. Da die Platzzahl coronabedingt in den kleineren Kirchen sehr beschränkt ist, findet an jedem Feiertag ein Festgottesdienst in Jestetten statt. Dort können 100 Personen mitfeiern. Anstelle der Kinderkrippenfeiern haben die Teams in den Gemeinden kreative Alternativen entwickelt, um auf verschiedene Art an die Geburt Jesu zu erinnern. Natürlich werden alle Kirchen festlich geschmückt sein und auch außerhalb der Gottesdienste zum Verweilen und persönlichen Gebet einladen.

Erstkommunionvorbereitung

Auch die Erstkommunionvorbereitung muss in diesem Coronawinter flexibel gestaltet werden. Die Kinder sind mit ihren Familien in die Gottesdienste eingeladen und erhalten nach jedem Gottesdienstbesuch einen besonderen Stempel von Pfarrer Dressel in ihrem Stempelheft.

Viele sind eifrig dabei, Stempel zu sammeln. Die von einem Team ehrenamtlich engagierter Frauen geplanten Komm-Tage mussten wegen Corona abgesagt werden. Stattdessen erhalten die Kinder in den Adventswochen „Vertrauenspost“ mit Rätseln, Aufgaben, Geschichten und mehr, und dürfen sich bei Rückgabe der Post nach den Gottesdiensten kleine Überraschungen aus einer Schatzkiste holen.

Krippe in St. Benedikt

Die große Krippenlandschaft in St. Benedikt Jestetten begleitet die Kirchenbesucher auch in diesem Jahr durch den Advent. Sie wurde von Edmund Henninger wieder aufwändig gestaltet. Zum 1. Advent befinden sich die Hirten mit ihren Schafen auf der Weide, dann wird fortlaufend die Weihnachtsgeschichte szenisch dargestellt, was auch in diesem Jahr Groß und Klein erfreuen wird.