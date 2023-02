Die Jestetter Wiiberfasnacht kehrt zurück. Nach der langen Corona-Pause und der Auflösung der katholischen Frauengemeinschaft 2022, die die Veranstaltung bisher organisiert hat, wurde eine neue Organisatorin gesucht. Die ehemalige Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Angelika Hämmerle sprach Aline Wessolowski an, ob sie sich vorstellen könnte, die Wiiberfasnacht 2023 zu organisieren. Wessolowski hat in den Vorjahren bereits im Moderationsteam mitgewirkt. „Kann es sein, dass durch Corona noch was stirbt?“ Mit dieser Frage sprach Gerda Bächle, jahrelange Mitwirkende am Wiiberfasnachts-Programm, Aline Wessolowksi ebenfalls an und sagte ihr Unterstützung beim Programm zu.

Anfangs war Wessolowski skeptisch, ob dies alleine zu schaffen ist. Nach kurzer Überlegungszeit fragte sie kurzerhand ehemalige Darsteller der Wiiberfasnacht und auch langjährige Besucher der Veranstaltung. Sie sprach Frauen an, die „anpacken“ können, die möglicherweise auch noch weitere Frauen motivieren können, mitzuwirken. Hier halfen die sozialen Medien, in kürzester Zeit hatte sie neun Frauen zusammen, die das Organisationskomitee bilden. Bei der ersten Zusammenkunft waren die verschiedenen Aufgaben verteilt, jetzt ging es nur noch um das Programm. Auch hier ist die Skepsis schnell gewichen: Darsteller fragten bei Aline Wessolowski nach, ob noch Platz im Programm ist und boten ihr Mitwirken an. Hier kamen Frauen aus Jestetten und Umgebung und sogar aus Hohentengen auf sie zu.

Sicher wird die Veranstaltung anders als bisher, dennoch wird an Altbewährtem festgehalten, handelt es sich doch bei der Wiiberfasnacht um einen traditionellen Abend, der sehr beliebt ist und immer mit vollem Haus angenommen wurde. Es handelt sich um Kultur, die nicht verschwinden darf. Auch wird an der Lokalität, dem Saal unter der katholischen Kirche, festgehalten, um der Tradition gerecht zu werden. Ein anderer Saal hätte nicht das nötige Flair, waren sich die Frauen einig. Der Turnverein unterstützt die Veranstaltung mit viel Frauenpower. Junge Frauen werden mit ins Boot geholt, so wird Aline Wessolowski den Abend gemeinsam mit ihrer Tochter Annika moderieren. Die Wiiberfasnacht beginnt am 14. Februar um 20 Uhr im Saal unter der Kirche in Jestetten. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Auf die Besucher warten neun Programm-Punkte.